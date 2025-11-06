1+1 media впервые за пять лет выпускает полнометражный игровой фильм – новогодняя комедия «Стражи Рождества» выйдет в кинотеатрах в ноябре. Starlight Media в 2026-м будет снимать драмеди «Почему Боря не знал горя». Зачем медиахолдингам полнометражные фильмы и смогут ли они конкурировать с другими игроками кинотеатрального рынка?

Медиахолдинги идут в производство полнометражного кино. 13 ноября 2025 года 1+1 media выпустит в кинопрокат первый за пять лет игровой фильм – новогоднюю комедию «Стражи Рождества» стоимостью $500 000. Проект реализуют совместно с United Content Hub.

Через два месяца на большие экраны выйдет другой фильм «плюсов» – романтическая комедия «Испытательный срок», снятая совместно с командой Sfera Film. В производство, маркетинг и продвижение вложили около $550 000, говорит руководитель телевизионного бизнеса медиагруппы Максим Кривицкий.

В планах холдинга на 2026 год – 8–10 кинопроектов: собственных и совместных фильмов с украинскими продакшенами, говорит Кривицкий. Для этого в кинотеатральное направление инвестируют около $2,5–3 млн, отмечает он. «Это укрепит наши позиции на рынке», – добавляет Кривицкий.