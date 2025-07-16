Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего правительства соответственно. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За постановление №13485 проголосовал 261 народный депутат на заседании 16 июля.

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Перед голосованием Шмыгаль выступил с трибуны парламента, докладывая о своей деятельности и работе правительства. Выступление премьера, согласно процедуре, длилось 20 минут.

Согласно закону о Кабинете министров, отставка премьер-министра, утвержденная Верховной Радой, влечет отставку всего состава правительства. Находящийся в отставке Кабинет министров будет продолжать выполнять свои полномочия до начала работы нового сформированного правительства.

Завтра, как ожидается, состоится назначение нового премьер-министра, после чего премьер подаст предложения по назначению новых министров. Представления на должности министра обороны и министра иностранных дел вносит президент.

Контекст

Денис Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности – более пяти лет. До этого он был главой Ивано-Франковской ОГА (2019–2020) и вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий (февраль–март 2020). 15 июля Шмыгаль объявил о своей отставке, опубликовав заявление в Telegram-канале.

Президент предложил должность премьер-министра первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко. Денис Шмыгаль останется в правительственной команде. Кадровые изменения в Кабмине откладывались не менее трех раз в течение последнего месяца. Детали о причинах этих изменений и новой конфигурации правительства читайте в материале Forbes Ukraine.