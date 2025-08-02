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Как сохранять здоровье мозга? Считать, хорошо спать и получать удовольствие. Другие советы – в интервью руководителя «Центра здоровья мозга» в Unbroken Олега Березюка

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

7 хв читання

Як підтримувати здоровʼя мозку /коллаж Александра Карасева

Как предупреждать болезни мозга, поддерживать его работу и сохранять ясный ум? Советы от руководителя «Центра здоровья мозга» в Unbroken Олега Березюка. Фото коллаж Александра Карасева

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Если вы регулярно тренируетесь, часто считаете, каждый день изучаете что-то новое и решаете головоломки – вероятнее всего, ваш мозг в хорошей форме. Но улучшать его состояние можно еще больше. Один из секретов успеха – делать то, что доставляет удовольствие, говорит психиатр и руководитель «Центра здоровья мозга» Unbroken Олег Березюк. Как выглядит стиль жизни, способствующий здоровью мозга и ясности ума, и почему здоровые люди «немножко скучные»?

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С начала большой войны через реабилитационный центр Unbroken прошло уже более 24 000 военных и гражданских людей, пострадавших из-за боевых действий. Более 90% пациентов имеют разные по сложности травмы мозга, говорит руководитель направления психологической и психосоциальной реабилитации, врач-психиатр Олег Березюк.

«У этих людей разные симптомы, в том числе и вроде вообще не связанные с контузиями, – говорит он. – Например, дерегуляция эмоций, возникновение тревожных и депрессивных расстройств, ПТСР».

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