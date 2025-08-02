Якщо ви регулярно тренуєтесь, часто рахуєте, щодня вивчаєте щось нове та вирішуєте головоломки – найімовірніше, ваш мозок у гарній формі. Але покращувати його стан можна ще більше. Один із секретів успіху – робити те, що приносить задоволення, каже психіатр та керівник «Центру здоровʼя мозку» Unbroken Олег Березюк. Як виглядає стиль життя, що сприяє здоровʼю мозку та ясності розуму, і чому здорові люди «трішечки скучні»?

З початку великої війни через реабілітаційний центр Unbroken пройшло вже понад 24 000 військових та цивільних людей, що постраждали через бойові дії. Понад 90% пацієнтів мають різні за складністю травми мозку, каже керівник напрямку психологічної та психосоціальної реабілітації, лікар-психіатр Олег Березюк.

«У цих людей різні симптоми, зокрема і ті, що нібито взагалі не повʼязані з контузіями, – каже він. – Наприклад, дерегуляція емоцій, виникнення тривожних і депресивних розладів, ПТСР».