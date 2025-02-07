«Национальная водочная компания» уже получила компенсацию после атаки БПЛА. Как застраховать коммерческое имущество от военных рисков? Рассказывает брокер Виталий Лебедовский

С началом полномасштабной войны иностранные перестраховщики отказались покрывать военные риски в Украине. Это стимулировало развитие локальных страховых решений. Какие страховые полисы уже могут предложить бизнесу украинские страховые компании и какие ограничения? Рассказывает партнер страхового брокера BritMark Виталий Лебедовский

С началом полномасштабной войны в Украине рынок страхования военных рисков существенно изменился. До февраля 2022 года владельцы коммерческой недвижимости могли получать полное страховое покрытие с перестрахованием в синдикатах Lloydʼs. После – эта возможность прекратилась.

Возможность приобрести страховой полис с полным перестрахованием у иностранных перестраховщиков была буквально до последнего месяца перед вторжением.

В январе 2022-го премии за страхование достигали $140 000 на $10 млн покрытия. Один из наших клиентов успел заключить такой договор за неделю до полномасштабного вторжения, что позволило ему получить компенсацию после уничтожения объекта в зоне оккупации.

С началом полномасштабной войны иностранные перестраховщики потеряли аппетит к украинским военным рискам.

Рост спроса на страховые услуги дал мощный импульс развитию локальных решений. Во второй половине 2023 года украинские страховые компании внедрили продукты для коммерческой недвижимости, не требующие участия международных перестраховщиков. Первым этот шаг сделала СК ARX в августе 2023-го, а вскоре к ней присоединились «Инго» и «Универсальная», задавая новые стандарты для рынка.

Современное страхование

Нюансы покрытия

Договоры страхования покрывают риски, связанные с ракетными ударами, дронами, средствами ПВО и обломками.

Другие виды поражений, например, действия наземного оружия, мародерство или саботаж, остаются вне покрытия.

Ракетная артиллерия и КАБ не считаются «ракетами» и такие убытки не попадают под действие страховой защиты.

Ограничение линией фронта

Страховые компании не принимают на страхование объекты, которые расположены ближе 100 км от линии фронта. Исключения возможны, но только в редких случаях и при индивидуальных обстоятельствах.

Расстояние в 100 км движется вместе с реальной линией фронта. Если застрахованный объект уже во время действия договора подпадает под это ограничение, то страховое покрытие либо приостанавливается, либо прекращается полностью. В зависимости от того, что написано в договоре конкретного страховщика.

Ограничение по сферам

Объекты энергетического и аграрного секторов в основном остаются вне интересов страховщиков из-за повышенного риска. Эти объекты иногда возможно застраховать, но не все страховые компании согласны предоставлять предложения.

Портовая инфраструктура и объекты в непосредственной близости от них остаются строгим исключением.

Предмет страхования

Допустимо страховать недвижимость со встроенными коммуникациями и отделкой. Некоторые страховые компании могут также предлагать покрытия для оборудования или товарных запасов.

Возможности и вызовы

Современные полисы страхования военных рисков возможны только в сублимитах. Рыночным стандартом является предел 10 млн грн, хотя некоторые страховщики предлагают увеличить этот предел до 20 млн грн. В исключительных случаях с привлечением нескольких страховщиков можно организовать программы страхования на 40–50 млн грн.

Такое покрытие представляет собой неидеальное решение. Оно не может компенсировать полную стоимость объектов, которые оцениваются в миллиарды гривен, но является существенной поддержкой при частичных повреждениях или локальных разрушениях.

Ценообразование очень индивидуально, но для общего представления о стоимости покрытия можно говорить, что среднеарифметические премии за страхование в лимите 10 млн грн колеблются от 250 000 грн до 450 000 грн в год. Стоимость зависит от месторасположения объекта и активности вражеских ракетных ударов в регионе.

Страховщики оценивают риски с учетом близости потенциальных целей атак, таких как государственные учреждения, воинские части или объекты энергетики. Цены на страхование меняются и после серьезных попаданий или наоборот во время затишья.

За последние полтора года мы видели, как предложения страховщиков становились в среднем на 30% дешевле, а затем наоборот на 50% дороже. Так что определенные границы определить трудно.

Иные причины отказа в покрытии

Для страховых компаний также важно наличие других застрахованных объектов рядом.

Андеррайтинг страховщиков построен на принципе возмещения одного ущерба от одного попадания. Если у клиента есть страховой полис, другие потенциальные клиенты в радиусе примерно 500 м от него не смогут получить страховое предложение.

Подобные ситуации иногда приобретают довольно сложный характер. К примеру, арендатор торгово-развлекательного центра либо логистического комплекса страхует свои продукты, вследствие чего собственник самой недвижимости лишается возможности оформить страхование для собственного, хотя и большего объекта.

Перспективы развития

В октябре 2024-го на территории завода «Национальная водочная компания», входящего в алкогольный холдинг Bayadera, упал БпЛА. К счастью, человеческих жертв не было, а ущерб был компенсирован. Страховая компания ARX выплатила 13,8 млн грн. Это первый случай в Украине, когда по новому виду страхования возместили ущерб на столь значительную сумму.

С декабря 2024 года рынок имеет ряд новых решений. ARX ​​расширяет свои возможности благодаря стратегическому соглашению с DFC, которое позволяет страховать военные риски с лимитом до 100 млн грн. ЕБРР запускает программу защиты по восстановлению логистических цепей с участием международной перестраховой компании Amlin. Но она прежде всего будет применена к страхованию транспорта и грузов.

С января 2025-го даже появилось перестраховочное решение, согласно которому возможно получить покрытие для коммерческого имущества с лимитом до $50 млн.

Украинский страховой рынок продолжает адаптироваться к вызовам войны. Страховые компании Украины – настоящие первопроходцы в сфере страхования военных рисков, создавая уникальные решения для клиентов, которые не может предложить мировой коммерческий рынок страхования.

Хотя текущие предложения имеют ограничения, они являются важным шагом к обеспечению защиты и стабильности для бизнеса и дальнейшему развитию этого направления страхования.