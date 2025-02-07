«Національна горілчана компанія» вже отримала компенсацію після атаки БПЛА. Як застрахувати комерційне майно від воєнних ризиків? Розповідає брокер Віталій Лебедовський

З початком повномасштабної війни іноземні перестраховики відмовилися покривати воєнні ризики в Україні. Це стимулювало розвиток локальних страхових рішень. Які страхові поліси вже можуть запропонувати бізнесу українські страхові компанії та які є обмеження? Розповідає партнер страхового брокера BritMark Віталій Лебедовський

З початком повномасштабної війни в Україні ринок страхування воєнних ризиків дуже змінився. До лютого 2022 року власники комерційної нерухомості могли отримувати повне страхове покриття з перестрахуванням у синдикатах Lloyd’s. Після – ця можливість припинилася.

Можливість придбати страховий поліс із повним перестрахуванням в іноземних перестраховиків існувала буквально до останнього місяця перед вторгненням.

У січні 2022-го премії за страхування сягали $140 000 на $10 млн покриття. Один із наших клієнтів встиг укласти такий договір за тиждень до повномасштабного вторгнення, що дало йому змогу отримати компенсацію після знищення обʼєкта в зоні окупації.

З початком повномасштабної війни іноземні перестраховики втратили апетит до українських воєнних ризиків.

Зростання попиту на страхові послуги дало потужний імпульс розвитку локальних рішень. У другій половині 2023 року українські страхові компанії впровадили продукти для комерційної нерухомості, які не потребують участі міжнародних перестраховиків. Першою цей крок зробила СК ARX у серпні 2023-го, а невдовзі до неї приєдналися «Інго» та «Універсальна», задаючи нові стандарти для ринку.

Сучасне страхування

Нюанси покриття

Договори страхування покривають ризики, пов’язані з ракетними ударами, дронами, засобами ППО та уламками.

Інші види уражень, як-от дії наземної зброї, мародерство чи саботаж, залишаються поза межами покриття.

Ракетна артилерія та КАБи не вважаються «ракетами» та такі збитки не потрапляють під дію страхового захисту.

Обмеження лінією фронту

Страхові компанії не приймають на страхування об’єкти, які розташовані ближче, ніж 100 км від лінії фронту. Виключення можливі, але лише за рідкісними винятками та за індивідуальних обставин.

Відстань 100 км рухається разом із реальною лінією фронту. Якщо застрахований обʼєкт вже під час дії договору потрапляє під це обмеження, то страхове покриття або призупиняється, або припиняється повністю. Залежно від того, що написано у договорі конкретного страховика.

Обмеження за сферами

Об’єкти енергетичного та аграрного секторів здебільшого залишаються поза інтересами страховиків через підвищений ризик. Ці обʼєкти інколи можливо застрахувати, але не всі страхові компанії згодні надавати пропозиції.

Портова інфраструктура та об’єкти у безпосередній близькості до них залишаються суворим виключенням.

Предмет страхування

Допустимо страхувати нерухомість із вбудованими комунікаціями та оздобленням. Деякі страхові компанії також можуть пропонувати покриття для обладнання або товарних запасів.

Можливості та виклики

Сучасні поліси страхування воєнних ризиків можливі лише в сублімітах. Ринковим стандартом є ліміт 10 млн грн, хоча деякі страховики пропонують збільшити цей ліміт до 20 млн грн. У виняткових випадках, із залученням кількох страховиків, можна організувати програми страхування на 40–50 млн грн.

Таке покриття є неідеальним рішенням. Воно не може компенсувати повну вартість об’єктів, які оцінюються у мільярди гривень, але є суттєвою підтримкою в разі часткових пошкоджень чи локальних руйнувань.

Ціноутворення дуже індивідуальне, але для загального уявлення про вартість покриття, можна казати, що середньоарифметичні премії за страхування у ліміті 10 млн грн коливаються від 250 000 грн до 450 000 грн на рік. Вартість залежить від місця розташування об’єкта та активності ворожих ракетних ударів у регіоні.

Страховики оцінюють ризики з урахуванням близькості до потенційних цілей атак, таких як державні установи, військові частини чи об’єкти енергетики. Ціни на страхування змінюються й після серйозних влучань або навпаки під час затишшя.

За останні півтора року ми бачили, як пропозиції страховиків ставали в середньому на 30% дешевше, а потім навпаки на 50% дорожче. Тож певні межі окреслити важко.

Інші причини відмови у покритті

Для страхових компаній також важлива наявність інших застрахованих об’єктів поруч.

Андеррайтинг страховиків побудований на принципі відшкодування одного збитку від одного «влучання». Якщо у клієнта є страховий поліс, то інші потенційні клієнти в радіусі приблизно 500 м від нього не зможуть отримати страхову пропозицію.

Подібні ситуації інколи набувають доволі складного характеру. Наприклад, орендар торговельно-розважального центру чи логістичного комплексу страхує свої товари, внаслідок чого власник самої нерухомості позбавляється можливості оформити страхування для свого, хоч й більшого об’єкта.

Перспективи розвитку

У жовтні 2024-го на території заводу «Національна горілчана компанія», що входить до алкогольного холдингу Bayadera, впав БПЛА. На щастя, людських жертв не було, а збитки були компенсовані. Страхова компанія ARX виплатила 13,8 млн грн. Це перший випадок в Україні, коли за новим видом страхування відшкодували збитки на таку значну суму.

З грудня 2024 року ринок має низку нових рішень. ARX розширює свої можливості завдяки стратегічній угоді з DFC, яка дозволяє страхувати воєнні ризики з лімітом до 100 млн грн. ЄБРР запускає програму захисту для відновлення логістичних ланцюгів за участі міжнародної перестрахової компанії Amlin. Але вона перш за все буде застосована до страхування транспорту та вантажів.

З січня 2025-го навіть зʼявилося перестрахувальне рішення, згідно з яким можливо отримати покриття для комерційного майна з лімітом до $50 млн.

Український страховий ринок продовжує адаптуватися до викликів війни. Страхові компанії України – справжні першопрохідці у сфері страхування воєнних ризиків, створюючи унікальні рішення для клієнтів, які не може запропонувати світовий комерційний ринок страхування.

Хоча поточні пропозиції мають обмеження, вони є важливим кроком до забезпечення захисту та стабільності для бізнесу й подальшого розвитку цього напряму страхування.