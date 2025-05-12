Две фабрики и 10 «черных» линий. За год кампании государства против теневого табака «серые» игроки увеличили долю рынка. Почему БЭБ и налоговая не справляются с вызовом в 24 млрд грн

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После года постепенного снижения доли контрафакта на рынке табака нелегальная продукция начинает снова отвоевывать позиции. Некоторые старые игроки теневого сегмента возвращаются, а правоохранители жалуются на нехватку ресурсов. Почему «тень» снова растет?
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