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Две фабрики и 10 «черных» линий. За год кампании государства против теневого табака «серые» игроки увеличили долю рынка. Почему БЭБ и налоговая не справляются с вызовом в 24 млрд грн

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

6 хв читання

Две фабрики и 10 «черных» линий. За год кампании государства против теневого табака «серые» игроки увеличили долю рынка. Почему БЭБ и налоговая не справляются с вызовом в 24 млрд грн /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

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После года постепенного снижения доли контрафакта на рынке табака нелегальная продукция начинает снова отвоевывать позиции. Некоторые старые игроки теневого сегмента возвращаются, а правоохранители жалуются на нехватку ресурсов. Почему «тень» снова растет?

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