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От НДС до налога на роскошь. Украинская делегация вернулась из США с рядом идей наполнения бюджета-2026 от МВФ. Какие опции есть у правительства?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

6 хв читання

Перемовини з МВФ про підвищення податків

Какие варианты увеличения поступлений в бюджет-2026 обсуждали украинские власти с МВФ?

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Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности, речь шла и о повышении налогов, рассказали трое участвовавших во встречах собеседников Forbes Ukraine. О чем идет речь?

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