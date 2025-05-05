От НДС до налога на роскошь. Украинская делегация вернулась из США с рядом идей наполнения бюджета-2026 от МВФ. Какие опции есть у правительства?

Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности, речь шла и о повышении налогов, рассказали трое участвовавших во встречах собеседников Forbes Ukraine. О чем идет речь?