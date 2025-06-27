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Український католицький університет (УКУ) та «Азов» запустили онлайн-курс з фінансової грамотності. Мета – дати військовим прості й зрозумілі інструменти для планування фінансів. Що пропонує курс та як це допоможе військовослужбовцям?
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Навчити військових основам фінансової грамотності за годину – задача, яку хочуть вирішити Український католицький університет (УКУ) та корпус «Азов», запустивши онлайн-курс «Фінансова тактика».
Курс – спільна ідея заступника командира «Азову» підполковника Святослава Паламара (псевдо Калина) та проректора з адміністративних та фінансових питань Українського католицького університету (УКУ) Любомира Тарновського, який є лектором програми.
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