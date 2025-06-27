Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Не витрачати все і одразу». «Азов» та УКУ запустили курс для військових про витрати та інвестиції. Які проблеми він має вирішити

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

«Азов», УКУ /Колаж Анна Наконечна

«Азов» та УКУ запустили курс для військових з фінансової грамотності. Фото Колаж Анна Наконечна

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:54 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:54

Український католицький університет (УКУ) та «Азов» запустили онлайн-курс з фінансової грамотності. Мета – дати військовим прості й зрозумілі інструменти для планування фінансів. Що пропонує курс та як це допоможе військовослужбовцям? 

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Навчити військових основам фінансової грамотності за годину – задача, яку хочуть вирішити Український католицький університет (УКУ) та корпус «Азов», запустивши онлайн-курс «Фінансова тактика».

Курс – спільна ідея заступника командира «Азову» підполковника Святослава Паламара (псевдо Калина) та проректора з адміністративних та фінансових питань Українського католицького університету (УКУ) Любомира Тарновського, який є лектором програми.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні