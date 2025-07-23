Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Пять лет, суды от Украины до Дубая и $150 млн долга. Инвестфонды из США почти победили в конфликте вокруг инвестиции в зерновой терминал в Одессе. Что они думают об Украине после этого?

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

7 хв читання

Суди за зерновий термінал Олімпекс в Одесі /предоставлено пресс-службой

В 2019 году два фонда, входящие в американскую группу Argentem Creek, инвестировали $75 млн в компанию-владельца зернового терминала «Олимпекс» в Одессе. С тех пор они так и не вернули деньги, но приблизились к контролю над активом Фото предоставлено пресс-службой

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:21 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:21

Интервью партнера инвестгруппы Argentem Creek Partners Джона Паттона о споре за зерновой терминал «Олимпекс» в порту Одессы. Какие выводы он сделал после инвестиции в $150 млн, превратившейся в три года судов с украинскими заемщиками?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Уроженец Бостона Джон Паттон, 55, за последние несколько лет имел хорошую возможность детално увидеть, почему вопрос верховенства права так часто занимает первые места в различных опросах о проблемах бизнес-климата в Украине. В 2019 году два фонда американо-британской инвестгруппы Argentem Creek, партнером которой является Паттон, инвестировали $75 млн в современный зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе.

С 2022 года компания вела большой судебный процесс в Украине, Великобритании, на Кипре и в Дубае против GNT Group – компании владельцев «Олимпекс» Сергея Грозы и Владимира Науменко. Цена вопроса – $150 млн (претензии выставлял еще один кредитор компании – фонд Innovatus).

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні