Интервью партнера инвестгруппы Argentem Creek Partners Джона Паттона о споре за зерновой терминал «Олимпекс» в порту Одессы. Какие выводы он сделал после инвестиции в $150 млн, превратившейся в три года судов с украинскими заемщиками?

Уроженец Бостона Джон Паттон, 55, за последние несколько лет имел хорошую возможность детално увидеть, почему вопрос верховенства права так часто занимает первые места в различных опросах о проблемах бизнес-климата в Украине. В 2019 году два фонда американо-британской инвестгруппы Argentem Creek, партнером которой является Паттон, инвестировали $75 млн в современный зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе.

С 2022 года компания вела большой судебный процесс в Украине, Великобритании, на Кипре и в Дубае против GNT Group – компании владельцев «Олимпекс» Сергея Грозы и Владимира Науменко. Цена вопроса – $150 млн (претензии выставлял еще один кредитор компании – фонд Innovatus).