Інтервʼю партнера інвестгрупи Argentem Creek Partners Джона Паттона про спір за зерновий термінал «Олімпекс» у порту Одеси. Які висновки він зробив після інвестиції у $150 млн, яка перетворилась на три років судів з українськими позичальниками?

Уродженець Бостона Джон Паттон, 55, за останні кілька років мав добру нагоду детально побачити, чому питання верховенства права так часто займає перші місця у різних опитуваннях про проблеми бізнес-клімату в Україні. У 2019 році два фонди американо-британської інвестгрупи Argentem Creek, партнером якої є Паттон, інвестували $75 млн у сучасний зерновий термінал «Олімпекс» у Одесі.

З 2022-го компанія вела великий судовий процес в Україні, Великій Британії, на Кіпрі та у Дубаї проти GNT Group – компанії власників «Олімпекс» Сергія Грози та Володимира Науменка. Ціна питання – $150 млн (претензії виставляв ще один кредитор компанії – фонд Innovatus).