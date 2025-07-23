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П'ять років, суди від України до Дубая та $150 млн боргу. Інвестфонди зі США майже перемогли у конфлікті навколо інвестиції у зерновий термінал в Одесі. Що вони думають про Україну після цього?

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

7 хв читання

Суди за зерновий термінал Олімпекс в Одесі /надано пресслужбою

У 2019 році два фонди, що входять до американської групи Argentem Creek, інвестували $75 млн у компанію-власника зернового терміналу «Олімпекс» в Одесі. З того часу вони так і не повернули гроші, але наблизилися до контролю над активом Фото надано пресслужбою

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Інтервʼю партнера інвестгрупи Argentem Creek Partners Джона Паттона про спір за зерновий термінал «Олімпекс» у порту Одеси. Які висновки він зробив після інвестиції у $150 млн, яка перетворилась на три років судів з українськими позичальниками?

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Уродженець Бостона Джон Паттон, 55, за останні кілька років мав добру нагоду детально побачити, чому питання верховенства права так часто займає перші місця у різних опитуваннях про проблеми бізнес-клімату в Україні. У 2019 році два фонди американо-британської інвестгрупи Argentem Creek, партнером якої є Паттон, інвестували $75 млн у сучасний зерновий термінал «Олімпекс» у Одесі.

З 2022-го компанія вела великий судовий процес в Україні, Великій Британії, на Кіпрі та у Дубаї проти GNT Group – компанії власників «Олімпекс» Сергія Грози та Володимира Науменка. Ціна питання – $150 млн (претензії виставляв ще один кредитор компанії – фонд Innovatus).

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