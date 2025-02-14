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Санкции против Порошенко. Какие риски они несут для его бизнеса и будущего? Рассказывает адвокат Артем Козарь

Артем Козарь /из личного архива
Артем Козарь
Контрибьютор Forbes

4 хв читання

Совет национальной безопасности и обороны ввел 17 санкционных ограничений против бизнесмена, народного депутата и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Сам политик и бизнесмен назвал такое решение антиконституционным и политически мотивированным. Какие последствия могут быть для бизнес-империи Порошенко? Рассказывает адвокат практики Безопасности бизнеса в Juscutum Артем Козарь

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12 февраля 2025 года СНБО ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко. Ирония судьбы в том, что позволивший это сделать закон №1644-VII был принят именно при его каденции. Служба безопасности Украины объяснила решение тем, что ограничения наложены из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и экономике Украины.

Какие последствия это будет иметь для бизнеса и политической карьеры Порошенко?

Что предусматривают санкции

СНБО наложил на Порошенко 17 видов ограничений, среди которых:

блокировка активов – запрет распоряжаться собственными финансовыми ресурсами и имуществом;

запрет торговых операций – невозможность заключать экспортно-импортные соглашения;

предотвращение вывода капитала – блокирование денежных переводов за границу;

ограничение использования электронных коммуникаций – потенциальные проблемы с банковскими счетами и платежными системами;

запрет приватизации государственного имущества – утрачена возможность инвестировать в государственные активы;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств – риск исков от бизнес-партнеров из-за невыполненных контрактов.

Санкции, наложенные на политика, крайне жесткие. Ему заблокировали активы, что фактически лишает возможности распоряжаться финансами и имуществом. Его бизнес не сможет вести торговые операции, совершать экспортно-импортные сделки, а также выводить капитал за границу.

Кроме того, Порошенко лишили государственных наград, что хоть и не влияет на его финансы, однако является символическим ударом по его политическому имиджу. А его компаниям запретили участвовать в приватизации государственного имущества.

Закон требует определения срока санкций, кроме тех, которые приводят к прекращению прав или не могут быть временными по своей сути. В то же время в решении СНБО сроки санкций против Порошенко указаны только для блокирования активов и лишения государственных наград, которые введены бессрочно. Однако закон разрешает бессрочное применение санкций только к лишению наград, что ставит под вопрос легитимность бессрочной блокировки активов.

Наложенные санкции носят индивидуально определенный характер и применяются непосредственно к Петру Порошенко и компаниям, на которые он оказывает прямое или косвенное влияние, в том числе Всеукраинскую благотворительную организацию «Благотворительный фонд Порошенко». Однако не исключено распространение или наложение ограничений на более широкий круг окружения Порошенко в будущем.

Влияние на бизнес

Последствия этих санкций могут быть разрушительными для бизнес-империи Порошенко.

Блокировка активов может вызвать коллапс некоторых его компаний. В частности, это может иметь серьезные последствия для бизнес-структур, зависящих от доступа к финансовым ресурсам. Однако блокирование активов не равняется их взысканию в доход государства, в частности, передаче в АРМА, поскольку такой вид санкций предусмотрен другим пунктом закона, который к Порошенко не применен.

Его компании могут оказаться на грани банкротства из-за невозможности выполнять финансовые обязательства. Особенно уязвимы предприятия, зависящие от международной торговли и логистики.

Остановка финансовых обязательств может повлечь за собой иски контрагентов, финансовые штрафы, расторжение контрактов и потерю доверия партнеров. Также возможны проблемы с выплатой кредитов, что чревато банкротством отдельных компаний.

Предприятия, имеющие связи с компаниями Порошенко, не смогут заключать экспортно-импортные соглашения, что существенно сократит их доходы. Например, бизнесы Порошенко могут потерять важные экспортные рынки, что приведет к снижению объемов производства, падению прибыли и потенциальному сокращению персонала.

Усложнение транзита ресурсов и импорта сырья из-за санкционного запрета может привести к срыву контрактов, штрафам от партнеров и значительным экономическим потерям.

Санкции также ударят по «Благотворительному фонду Порошенко», поскольку блокирование активов и запрет финансовых операций сделают невозможной нормальную деятельность организации. Остановка торговых соглашений и ограничение электронных коммуникаций могут лишить фонд международной поддержки, что повлияет на его социальные инициативы.

Санкции и будущее

Заблокированные счета сделают невозможным финансирование партийных проектов и медиаресурсов, что ослабит его позиции как оппозиционного лидера.

Но санкции формально не запрещают Порошенко баллотироваться в президенты. Конституция Украины не содержит положений, ограничивающих участие в выборах лиц, на которых наложены санкции.

Однако политические последствия могут быть ощутимее юридических. Ограниченный доступ к финансам усложнит ведение избирательной кампании, а негативный информационный фон может повлиять на электоральную поддержку. Санкции могут расколоть его электорат: часть сторонников воспримет их как политическое давление, другие – как доказательство серьезных нарушений.

Интересно, что на международном уровне санкции против Порошенко пока не подтверждены. Ни одна страна или международная организация, включая США, ЕС и ООН, не ввели аналогичных ограничений. Это значит, что за пределами Украины у них юридической силы нет. Президент Европейской народной партии Манфред Вебер уже раскритиковал санкции против Порошенко.

В то же время Порошенко имеет активы в Панаме – стране, известной своим слабым сотрудничеством в отношении финансового мониторинга. Согласно данным расследования «Панамские документы», в 2014 году, во время своего президентства, он создал оффшорную компанию для реструктуризации своих активов. Тогда это вызвало обсуждение возможного уклонения от уплаты налогов и этичности таких действий. Сейчас это может помочь ему защитить часть своего состояния, хотя международное давление на оффшорные зоны растет, и ситуация может измениться.

В целом, санкции существенно ограничивают финансовые возможности Порошенко, подрывают его политические позиции и создают риски для его бизнеса.

Введение санкций против Порошенко также станет важным тестом для украинской судебной системы, ведь их возможное обжалование в Верховном Суде может повлиять на предстоящую санкционную политику государства.

Сможет ли Порошенко сохранить свое влияние – будет зависеть от дальнейших действий, международной реакции и общего политического контекста в стране.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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