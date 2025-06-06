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Бывший CEO украинского Platinum Bank Грег Краснов более 10 лет назад покинул Украину. Как оказалось – чтобы в итоге создать необанк в Филиппинах. Опытный банкир – не единственный украинец, штурмующий финансовые рынки стран Юго-Восточной Азии. Чем регион так привлекает финансистов?
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