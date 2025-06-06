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Соблазнительная Азия. Экс-CEO украинского Platinum Bank Грег Краснов строит необанк в Филиппинах. Почему его и других финансистов из Украины привлекают такие рынки

Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

8 хв читання

Краснов, Tonik Bank /из личного архива

Грег Краснов построил в Украине Platinum Bank – одного из лидеров потребительского кредитования. Теперь он пытается подчинить эту вершину на Филиппинах. Фото из личного архива

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Бывший CEO украинского Platinum Bank Грег Краснов более 10 лет назад покинул Украину. Как оказалось – чтобы в итоге создать необанк в Филиппинах. Опытный банкир – не единственный украинец, штурмующий финансовые рынки стран Юго-Восточной Азии. Чем регион так привлекает финансистов?

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