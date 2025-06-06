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Спокуслива Азія. ЕксCEO українського Platinum Bank Грег Краснов будує необанк у Філіппінах. Чому його та інших фінансистів з України приваблюють такі ринки

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

8 хв читання

Краснов, Tonik Bank /з особистого архіву

Грег Краснов побудував в Україні Platinum Bank — одного з лідерів споживчого кредитування. Тепер він намагається підкорити цю вершину на Філіппінах. Фото з особистого архіву

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Колишній CEO українського Platinum Bank Грег Краснов понад 10 років тому залишив Україну. Як виявилося – щоб зрештою створити необанк у Філіппінах. Досвідчений банкір – не єдиний українець, котрий штурмує фінансові ринки країн Південно‐Східної Азії. Чим регіон так приваблює фінансистів?

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