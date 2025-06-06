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Колишній CEO українського Platinum Bank Грег Краснов понад 10 років тому залишив Україну. Як виявилося – щоб зрештою створити необанк у Філіппінах. Досвідчений банкір – не єдиний українець, котрий штурмує фінансові ринки країн Південно‐Східної Азії. Чим регіон так приваблює фінансистів?
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