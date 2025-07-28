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В 2025-м в Украине изменился тренд в развитии энергосистемы. Газопоршневые установки отошли на второй план, большинство банковских кредитов выдается на energy storage. В чем выгода и кто строит больше остальных?
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В прошлом году крупнейший государственный банк – Ощадбанк – выдал ноль кредитов для монтажа установок хранения энергии (УХЭ), говорит замглавы правления Юрий Кацион. 70% кредитов «Ощада» пошло на газопоршневую генерацию (ГПУ).
В 2025 году тренд изменился. «УХЭ в 2025 году обогнали газопоршневые установки по количеству кредитов на строительство», – говорит Кацион. За первое полугодие более 50% кредитов (около €47 млн) ушло на установки хранения энергии, а кредиты на ГПУ приблизились к нулю.
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