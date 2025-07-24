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Від Авакова до Татарова і Чернишова. Що НАБУ та САП встигли зробити за 10 років існування. Forbes Ukraine зібрав їхні найгучніші справи та постійні конфлікти з владою

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

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За понад 10 років роботи НАБУ та САП розслідували десятки справ проти депутатів, заступників ОП та урядовців і мали численні конфлікти з владою. За президента Зеленського втратили незалежність. Як будувалась антикорупційна вертикаль в країні та чому опинилася під тотальним контролем Офісу генпрокурора. Детальний розбір Forbes Ukraine

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Створення незалежної антикорупційної інфраструктури було однією з головних умов для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом та євроінтеграції загалом. 

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура були створені після Революції гідності та за понад 10 років розслідували справи топчиновників – від заступників голови Офісу президента до чинних міністрів. 

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