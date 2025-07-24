За понад 10 років роботи НАБУ та САП розслідували десятки справ проти депутатів, заступників ОП та урядовців і мали численні конфлікти з владою. За президента Зеленського втратили незалежність. Як будувалась антикорупційна вертикаль в країні та чому опинилася під тотальним контролем Офісу генпрокурора. Детальний розбір Forbes Ukraine