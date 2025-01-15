Инсайдеры, инфляция и Китай формируют новый ландшафт рынков. К чему инвесторам готовиться в 2025 году? Рассказывают Максим Корецкий и Илья Кислицкий

Экономическая нестабильность, инфляция и дисбалансы заставляют инвесторов находить новые стратегии. Большие игроки, такие как Уоррен Баффет и Джефф Безос, переосмысливают подходы, открывая новые возможности в энергетике, технологиях и криптовалютах. Основатель инвесткомпании Blackshield Capital AG Максим Корецкий и ее партнер Илья Кислицкий рассказывают, на какие инвестиционные тренды ориентироваться и чего ожидать в 2025 году

2025 год начался с неопределенности, которая накапливалась в течение предыдущих лет. Отсутствие рецессионной «перезагрузки», традиционно восстанавливающей экономический баланс, продолжает усиливать перегрев глобальных экономик. Монетарные стимулы, направленные на поддержку рынков, дали краткосрочный эффект, но усилили дисбалансы и инфляционные риски.

За последние пять лет в мировую экономику было влито $18 трлн, но это не разрешило фундаментальные проблемы.

Популярне Категория Рейтинги Дата Сегодня 25 самых перспективных стартапов

Центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), стали смягчать монетарную политику. Однако в условиях высоких инфляционных рисков и замедления роста эффективность этих мер остается под вопросом. В такой ситуации инвесторы и инсайдеры пересматривают свои стратегии, чтобы минимизировать риски и адаптироваться к новым условиям.

Инсайдеры и их сигналы

Действия крупных игроков рынка становятся важным ориентиром для частных инвесторов.

Американский миллиардер Уоррен Баффет увеличил долю денежных средств в фонде Berkshire Hathaway до 30%, что стало историческим максимумом. Этот шаг напоминает его стратегию перед мировым финансовым кризисом 2008 года, когда доля наличных денег составляла 25%. Подобное поведение свидетельствует о подготовке к возможным экономическим потрясениям.

Один из самых богатых людей в мире и основатель Amazon Джефф Безос и другие корпоративные инсайдеры активно продавали акции с ноября 2024 года. Эти действия свидетельствуют об их осторожном взгляде на перспективы фондового рынка.

Продавцы сосредотачиваются на рисках, связанных с инфляцией, замедлением экономического роста, а также возможности снижения оценок рыночных уровней.

Индекс S&P 500 остается близким к своим историческим максимумам, но разнонаправленные факторы – от высокой инфляции до изменений в мировой торговле – делают его уязвимым.

Повышенная волатильность рынка требует от инвесторов гибкости и готовности к корректировкам.

Инфляция как ключевой вызов

Инфляция остается главной угрозой глобальной экономике в 2025 году. Несмотря на заявления ФРС о стабилизации, основные факторы, способствующие росту цен, сохраняются. Снижение процентных ставок, увеличение государственных расходов и протекционистская политика усиливают инфляционные риски.

Протекционизм, направленный на стимулирование внутреннего производства в США, исторически приводит к росту цен на товары.

Например, введение тарифов на бытовую технику в 2018 году повлекло за собой краткосрочный скачок цен. Сегодня такие меры снова оказывают давление на доходы потребителей и их покупательную способность.

Динамика цен на сырьевые товары остается нестабильной. В 2024 году какао и кофе подорожали на 47%, в то время как нефть и сельскохозяйственная продукция находились под давлением. Этот дисбаланс усугубляет неопределенность, делая прогнозы по поводу инфляции сложными.

Для бизнеса инфляция снижает маржинальность, особенно в отраслях, зависящих от импортных поставок. В условиях роста издержек компании сталкиваются с увеличением цен на сырье, что усиливает давление на рентабельность.

Инвесторы, в свою очередь, вынуждены искать активы, способные оградить капитал от обесценения, такие как недвижимость и сырьевые товары.

Роль Китая в мировой экономике

Китай продолжает играть важную роль в глобальной экономике, хотя его внутренние проблемы замедляют темпы обновления. В 2024 году индекс A50 оставался на 31% ниже своих максимумов в 2021 году, что свидетельствует о слабости местного фондового рынка.

Кредитный импульс, который мог бы стимулировать рост, пока не дает ощутимого результата. Производственный и строительный секторы сталкиваются с внутренними вызовами, а понижение инвестиционной активности ограничивает способности для роста.

Несмотря на это, Китай продолжает лидировать в развитии зеленых технологий. Производство солнечных панелей, развитие ядерной энергетики и рост выпуска электромобилей предоставляют стране стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе. Однако эти достижения нуждаются в значительных субсидиях, что усиливает давление на бюджет.

Для инвесторов Китай является как риском, так и возможностью. Секторы зеленой энергетики и технологических инноваций обещают рост, но требуют внимательного подхода к оценке рисков и потенциала.

Нефтяной сектор: новые подходы к инвестициям

Нефтяной сектор в 2025 году продолжает находиться под давлением глобальных факторов. США достигли рекордных уровней добычи нефти, это поддерживает высокий объем предложения на рынке. Запасы ОПЕК близки к циклическому максимуму, что ограничивает возможности роста цен.

В ответ на эти вызовы нефтяные компании, такие как Exxon и Chevron, изменяют свои стратегии. Они сосредотачиваются на оптимизации активов и повышении эффективности для сохранения устойчивости в условиях низких цен.

США продолжают продвигать внутреннюю добычу нефти, сокращая время на получение разрешений и стимулируя бурение. Эти меры направлены на достижение энергетической независимости, но их успешность ограничивается инфраструктурными и технологическими факторами.

Для инвесторов нефтяной сектор остается источником как рисков, так и возможностей. Инвестиции в инфраструктуру и модернизацию добывающих мощностей могут быть более перспективными, чем вложения в традиционные энергетические компании.

Криптовалюты: риски и возможности

Рынок криптовалют в 2025 году продолжает развиваться, несмотря на высокую волатильность. Биткоин, преодолевший отметку в $100 000, остается символом цифровой революции. Ужесточение институционального интереса подтверждается рекордными покупками через ETF и другими инициативами.

Однако концентрация капитала на рынке вызывает вопросы. Более 92% биткоинов контролируются менее 2% адресов, что делает рынок уязвимым к манипуляциям. Это напоминает ситуацию с редкоземельными металлами, где контроль небольшой группы участников определял динамику предложения.

Инвесторам следует учитывать специфику криптовалютного рынка. Высокая волатильность и зависимость от регуляторных решений требует осторожности и долгосрочного подхода.

2025 год будет сложным, в то же время он открывает новые возможности.

Инфляция, нестабильность рынков и изменения глобальной экономики требуют гибкости и внимательности. Инвесторам следует тщательно анализировать тренды и учитывать макроэкономические факторы, чтобы извлечь выгоду от быстрых изменений в мире.