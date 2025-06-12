Кластер Brave1, що сприяє розвитку військових технологій в Україні, запустив ініціативу Brave1 Club. Вона спрощує приєднання до екосистеми для стабільних компаній і виробників, які не потребують грантової підтримки, повідомила пресслужба Brave1.

Деталі

«Щоб протистояти російському військово-промисловому комплексу, ми маємо об’єднати зусилля всього ринку, зокрема компаній із розвиненим R&D і налагодженим виробництвом. Brave1 Club створює єдину платформу для лідерів галузі, щоб координувати інновації та сприяти технологічним проривам», – зазначили в Brave1.

За даними кластера, серед понад 100 охочих приєднатися – виробник ударних безпілотників Perun, компанія «Вінницькі Бджоли», що виготовляє дрони-перехоплювачі, та Skiftech, розробник лазерних тренажерів для бойової підготовки.

Учасники Brave1 Club отримують:

доступ до полігонних і бойових випробувань технологій;

співпрацю з бойовими підрозділами;

можливість презентувати продукцію на Brave1 Market;

залучення інвестицій і підтримку в створенні спільних проєктів із закордонними партнерами;

участь у закритих чатах, заходах і нетворкінгу з іншими членами екосистеми.

«Brave1 Club відкриває виробникам готових оборонних рішень усі можливості Brave1, окрім грантів. Процедура приєднання максимально спрощена – достатньо подати заявку на сайті», – заявили в кластері.

Контекст

Brave1 – це спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального штабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, спрямована на об’єднання провідних розробників і військових для ефективної співпраці. За інформацією Мінцифри, Сили оборони можуть формулювати конкретні завдання для розробників, а компанії отримують спеціалізовану підтримку та гранти для розвитку своїх продуктів.

Від початку роботи програми Brave1 видав понад 500 грантів на підтримку українських оборонних технологій. Найбільше фінансування отримали виробники безпілотних літальних апаратів, а також розробники наземних і морських роботизованих і дистанційно керованих систем. Загалом українські компанії у сфері defence tech залучили 2,2 млрд грн на свої проєкти.

Як еволюціонували пріоритети кластера з моменту його створення у 2023 році та що чекає на Brave1 після завершення бойових дій – дізнайтеся за посиланням.