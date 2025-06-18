Президент США Дональд Трамп провел разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня, во время которого он отклонил предложение РФ выступить посредником в переговорах между Израилем и Ираном. Об этом он сказал журналистам 18 июня.

Ключевые факты

«Я вчера с ним разговаривал и сказал – он, кстати, предложил помочь в роли посредника. Я ему ответил: «Сделай мне услугу – займись посредничеством у себя». Я сказал: «Владимир, давай сначала разберемся с Россией, хорошо? А об этом можешь позаботиться позже», – отметил Трамп.

По мнению президента США, война в Украине «тоже утрясется, хотя погибло очень много людей».

Контекст

В последний раз президенты двух стран разговаривали по телефону 14 июня – они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и мирные переговоры с Украиной, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

18 июня президент США точно не ответил, планируют ли США военные действия против Ирана, допустив, что США могут принять участие в ударах Израиля по Ирану. В то же время он заявил, что Иран «имеет много проблем и хочет вести переговоры». По его словам, представители Ирана якобы обращались к нему и даже «предлагали» приехать в Белый дом.