Президенти Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп провели телефонну розмову, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, переговори тривали близько години, зокрема, сторони обговорили напругу на Близькому Сході.

Ключові факти

«У центрі обміну думками, природно, знаходилося небезпечне загострення обстановки на Близькому Сході», – сказав Ушаков, додавши, що розмова тривала 50 хвилин.

За словами Ушакова, Путін засудив дії Ізраїлю проти Ірану і заявив про готовність Росії виступити посередником у конфлікті.

Водночас Трамп назвав ситуацію «дуже тривожною», але визнав ефективність атак Ізраїлю по обʼєктам в Ірані.

У ході розмови Путін також проінформував президента США про виконання домовленностей із Україною, досягнутих у Стамбулі 2 червня, зокрема, про обмін полоненими і повернення тіл загиблих. Російська сторона нібито підтвердила готовність «продовжувати переговори з українцями, як домовлено, після 22 червня».

Окрім цього, Путін привітав Трампа з днем ​​народження,14 червня президенту США виповнилося 79 років.

Контекст

13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іран вже підтвердив пошкодження ядерного обʼєкту у Натанзі. Того ж дня у столиці Ірану – Тегерані пройшли акції протесту, учасники закликали до дій у відповідь на ізраїльські удари.

Президент Дональд Трамп закликав Іран укласти угоду щодо ядерної програми, «поки не стало надто пізно». Президент США попередив, що «наступні атаки будуть ще жорстокішими». Увечері 13 червня і вранці 14 червняі іранські сили запустили декілька хвиль ракет у бік Ізраїлю.