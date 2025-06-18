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«Будь посередником у себе». Трамп відповів на пропозицію Путіна про участь у переговорах між Ізраїлем та Іраном

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп провів розмову телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним 17 червня, під час якої він відхилив пропозицію РФ виступити посередником у переговорах між Ізраїлем та Іраном. Про це він сказав журналістам 18 червня.

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Ключові факти

  • «Я вчора з ним розмовляв і сказав – він, до речі, запропонував допомогти в ролі посередника. Я йому відповів: «Зроби мені послугу – займись посередництвом у себе». Я сказав: «Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, добре? А про це можеш потурбуватися пізніше», – зазначив Трамп.
  • На думку президента США, війна в Україні «теж владнається, хоча загинуло дуже багато людей».

Контекст

Востаннє президенти двох країн розмовляли телефоном 14 червня – вони обговорили загострення ситуації на Близькому Сході і мирні переговори з Україною, повідомляв помічник російського президента Юрій Ушаков.

18 червня президент США точно не відповів, чи планують США воєнні дії проти Ірану, припустивши, що США можуть взяти участь в ударах Ізраїлю по Ірану. Водночас він заявив, що Іран «має багато проблем і хоче вести переговори». За його словами, представники Ірану нібито зверталися до нього і навіть «пропонували» приїхати до Білого дому.

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