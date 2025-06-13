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ГБР сообщило Новинскому о подозрении в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн /Назарий Мазылюк/УП
Категория
Новости
Дата

ГБР сообщило Новинскому о подозрении в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Назарий Мазылюк/УП

ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов, избранному от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок», сообщает пресс-служба бюро 13 июня. ГБР не называет имя, однако приведенное фото свидетельствует, что речь идет о Вадиме Новинском.

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Ключевые факты

  • Новинскому инкриминируют уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УКУ).
  • По версии следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность в Украине, став налоговым резидентом.
  • Вопреки требованиям налогового законодательства, он якобы не задекларировал полученные за границей доходы и не уплатил налог в сумме более 4,3 млрд грн.
  • Следователи утверждают, что экс-депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн от продажи инвестиционных активов – акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на Кипре.
ГБР сообщило Новинскому о подозрении в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн /Фото 1

Фото: ГБР

Контекст

Вадим Новинский – один из самых богатых украинцев с состоянием в $1,2 млрд, по оценке американского Forbes в апреле 2024-го. А также бывший россиянин и многолетний спонсор УПЦ Московского патриархата. Поэтому Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Новинского, рассказывал собеседник в ОП на правах анонимности.

Чтобы защитить бизнес, Новинский передал свои активы в кипрские Smart Trust и Step Trust. Когда это было сделано – вопрос. Зеленский ввел санкции против Новинского 1 декабря 2022 года. После этого, в середине января, пресс-служба Smart Holding сообщила, что еще в ноябре 2022-го активы были переданы в траст.

После того как Smart Holding доказал, что Министерство юстиции незаконно отменило передачу активов Вадимом Новинским в траст, СНБО ввел санкции против управляющих этим трастом – пятерых граждан Кипра. Лицензии Smart Energy на добычу газа снова могут быть аннулированы. Какие последствия это будет иметь – читайте в материале Forbes Ukraine.

«Смарт-Холдинг», когда-то одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, принадлежавшая Новинскому, приходит в упадок четвертый год. Причина не только в войне. Группе вредят персональные санкции против Новинского. Генерал-майор СБУ в запасе, а ныне СЕО группы Иван Герасимович рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» о попытках восстановить добычу газа и сохранить рабочие места.

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