Україні необхідно закрити дефіцит у $65 млрд на рік, $25 млрд з яких – потреби оборонного виробництва. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 липня, пише «Інтерфакс-Україна» .

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За словами президента, необхідно покрити дефіцит у $40 млрд на рік, а для розвитку оборонного виробництва, зокрема виготовлення дронів, ракет і засобів РЕБ, потрібно $25 млрд щорічно.

Зеленський розповів, що почав працювати над цим питанням з президентом Євроради Антоніу Коштою, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, американцями, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Є ще на перспективу програма фінансування нашої армії», – зазначив Зеленський. Він наголосив, що це частина обороноздатності України і частина безпеки всієї Європи.

«Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх», – пояснив президент.

Контекст

Раніше Зеленський заявляв, що оборонний виробничий потенціал України, що включає майже 1000 видів продукції, перевищив $35 млрд. Однак 40% не має належного фінансування.

16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету 2025 року, який збільшує видатки на оборону на 412,4 млрд грн.

Як писала FT з посиланням на джерела, ЄС активно шукає способи покриття потенційного дефіциту бюджету України у 2026 році, який може сягнути $19 млрд. Причина – зменшення фінансової підтримки з боку США та відсутність перспектив швидкого завершення війни.

Що відбувається з державними фінансами – у п’яти ілюстраціях від Forbes Ukraine.