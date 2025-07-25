Україні необхідно закрити дефіцит у $65 млрд на рік, $25 млрд з яких – потреби оборонного виробництва. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 липня, пише «Інтерфакс-Україна».
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Деталі
- За словами президента, необхідно покрити дефіцит у $40 млрд на рік, а для розвитку оборонного виробництва, зокрема виготовлення дронів, ракет і засобів РЕБ, потрібно $25 млрд щорічно.
- Зеленський розповів, що почав працювати над цим питанням з президентом Євроради Антоніу Коштою, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, американцями, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
- «Є ще на перспективу програма фінансування нашої армії», – зазначив Зеленський. Він наголосив, що це частина обороноздатності України і частина безпеки всієї Європи.
- «Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх», – пояснив президент.
Контекст
Раніше Зеленський заявляв, що оборонний виробничий потенціал України, що включає майже 1000 видів продукції, перевищив $35 млрд. Однак 40% не має належного фінансування.
16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 про зміни до держбюджету 2025 року, який збільшує видатки на оборону на 412,4 млрд грн.
Як писала FT з посиланням на джерела, ЄС активно шукає способи покриття потенційного дефіциту бюджету України у 2026 році, який може сягнути $19 млрд. Причина – зменшення фінансової підтримки з боку США та відсутність перспектив швидкого завершення війни.
Що відбувається з державними фінансами – у п’яти ілюстраціях від Forbes Ukraine.
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