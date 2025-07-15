Подробности

«Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины», – говорится в заявлении, датированном 15 июля 2025 года.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До премьерства занимал должности: глава Ивано-Франковской ОГА (2019-2020), вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий (февраль–март 2020). Является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности премьер-министра Украины (более пяти лет).

Контекст

На этой неделе Верховная Рада должна проголосовать за первую за пять лет смену премьер-министра Украины. Автоматически это означает и перезагрузку всего правительства. Ключевую должность в Кабмине президент предложил первому вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко. Действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль также остается в правительственной команде. Глобальные кадровые изменения переносили не менее трех раз за месяц. Почему Офис президента решился на них и кому место в новой конфигурации правительства, читайте в материале Forbes Ukraine.