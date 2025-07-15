Деталі

«Прошу прийняти мою відставку з посади премʼєр-міністра України», – йдеться у заяві, датованій 15 липня 2025 року.

Денис Шмигаль – прем’єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До прем’єрства обіймав посади: голова Івано-Франківської ОДА (2019–2020), віцепрем’єр-міністр і міністр розвитку громад та територій (лютий–березень 2020). Є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді прем’єр-міністра України (понад пʼять років).

Контекст

Цього тижня Верховна Рада має проголосувати за першу за пʼять років зміну премʼєр-міністра України. Автоматично це означає і перезавантаження всього уряду. Ключову посаду в Кабміні президент запропонував першій віцепремʼєрці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Чинний голова Кабміну Денис Шмигаль також залишається в урядовій команді. Глобальні кадрові зміни переносили щонайменше тричі протягом місяця. Чому Офіс президента наважився на них та кому є місце у новій конфігурації уряду, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.