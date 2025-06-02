В Украине заработало новое государственное агентство – «ПлейСити». Его задача – вытеснить теневой игорный бизнес, цифровизировать процесс выдачи лицензий и сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым, говорится в сообщении Минцифры. Возглавил агентство Геннадий Новиков – бывший заместитель руководителя аппарата ликвидированной КРАИЛ.
Подробности
- «ПлейСити» создали взамен неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса. Одним из приоритетов нового агентства является автоматизация выдачи лицензий – решение будет принимать электронная система по четким критериям, что должно устранить человеческий фактор.
- Среди других задач: запуск государственной онлайн-системы мониторинга легальных казино в реальном времени; блокирование нелегальных игровых сайтов и приложений (в 2024 году их было более 4500); перезапуск рынка лотерей, который сейчас работает без лицензионных условий; обновление реестра лиц с ограниченным доступом к азартным играм с новым функционалом на платформе «Дія.Engine»; создание удобной онлайн-услуги для самовыключения игроков; очистка рынка от операторов с российским следом.
Контекст
По данным Минцифры, теневой рынок азартных игр и лотерей ежегодно стоит госбюджету до 10 млрд грн недополученных налогов. Реформа должна не только вывести из тени индустрию, но и обеспечить рост поступлений в бюджет, часть которых пойдет на финансирование обороны, отметило Минцифры.
4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон о ликвидации КРАИЛ.
6 января 2025-го президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX, который ужесточает контроль за азартными играми. Документ предусматривает ликвидацию КРАИЛ, запрещение рекламы игорного бизнеса (за исключением ночного эфира на ТВ и радио, изданий для аудитории 21+ и платформ с целевой аудиторией), усиление финансового контроля и ограничение рекламных звонков и SMS от операторов.
21 марта Кабмин создал госагентство «ПлейСити», которое будет отвечать за формирование государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Агентство станет центральным органом исполнительной власти, подчиненным вице-премьер-министру по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Кабмин будет координировать его деятельность через Минцифры.
25 марта Кабинет Министров ликвидировал КРАИЛ.
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