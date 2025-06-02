В Україні запрацювало нове державне агентство – «ПлейСіті». Його завдання – витіснити тіньовий гральний бізнес, цифровізувати процес видачі ліцензій і зробити ринок азартних ігор та лотерей прозорим і контрольованим, йдеться у повідомленні Мінцифри. Очолив агентство Геннадій Новіков – колишній заступник керівника апарату ліквідованої КРАІЛ.
Деталі
- «ПлейСіті» створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу. Одним із пріоритетів нового агентства є автоматизація видачі ліцензій – рішення ухвалюватиме електронна система за чіткими критеріями, що має усунути людський фактор.
- Серед інших завдань: запуск державної онлайн-системи моніторингу легальних казино в реальному часі; блокування нелегальних гральних сайтів і застосунків (у 2024 році їх було понад 4500); перезапуск ринку лотерей, який зараз працює без ліцензійних умов; оновлення реєстру осіб з обмеженим доступом до азартних ігор із новим функціоналом на платформі «Дія.Engine»; створення зручної онлайн-послуги для самовиключення гравців; вичищення ринку від операторів із російським слідом.
Контекст
За даними Мінцифри, тіньовий ринок азартних ігор і лотерей щороку коштує держбюджету до 10 млрд грн недоотриманих податків. Реформа має не лише вивести індустрію з тіні, а й забезпечити зростання надходжень до бюджету, частина яких піде на фінансування оборони, зазначило Мінцифри.
4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ.
6 січня 2025-го президент Володимир Зеленський підписав закон №4116-IX, який запроваджує жорсткіший контроль за азартними іграми. Документ передбачає ліквідацію КРАІЛ, заборону реклами грального бізнесу (за винятком нічного ефіру на ТБ і радіо, видань для аудиторії 21+ і платформ із цільовою аудиторією), посилення фінансового контролю та обмеження рекламних дзвінків і SMS від операторів.
21 березня Кабмін створив держагентство «ПлейСіті», яке відповідатиме за формування державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Агентство стане центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Кабмін координуватиме його діяльність через Мінцифри.
25 березня Кабінет Міністрів ліквідував КРАІЛ.
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