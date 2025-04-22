Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня після інавгурації

У США рейтинг громадського схвалення президента Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому – 42%, оскільки американці насторожені його зусиллями з розширення своєї влади, свідчить опитування Reuters/Ipsos, що завершилося 21 квітня.
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Ключові факти
- Близько 42% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента, що нижче за показник 43% в опитуванні, проведеному трьома тижнями раніше, і 47% у перші години після його інавгурації 20 січня.
- Три чверті респондентів заявили, що Трампу не слід балотуватися на третій термін – шлях, яким Трамп, за його словами, хотів би піти, хоча Конституція США забороняє йому це робити. Більшість респондентів-республіканців – 53% – заявили, що Трампу не слід балотуватися на третій термін.
- Початок президентського терміну Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки указів, які розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи.
- Хоча рейтинг схвалення Трампа залишається вищим за рейтинги, що спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа, результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про те, що багато американців незадоволені його діями по відношенню до університетів, які він вважає занадто ліберальними, і призначенням себе на посаду голови ради директорів Центра Кеннеді.
- Близько 83% з 4306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.
- По низці питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства закону, опитування показало, що американці, які не схвалюють діяльність Трампа, чисельно перевершують тих, хто схвалює по кожному питанню в опитуванні. По імміграції, його найсильнішій сфері підтримки, 45% респондентів схвалили діяльність Трампа, але 46% не схвалили.
- Близько 59% респондентів, включаючи третину республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.
Контекст
Трамп раніше звинувачував Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а його рейтинг начебто вже впав до 4%. 19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському. Пізніше, у період 14 лютого до 4 березня, рівень довіри до Зеленського зріс на 10% до 67%, порівняно із результатами попереднього опитування, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29% (раніше – 37%), свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології .
Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, який його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.
14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.
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