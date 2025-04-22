Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня після інавгурації

У США рейтинг громадського схвалення президента Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому – 42%, оскільки американці насторожені його зусиллями з розширення своєї влади, свідчить опитування Reuters/Ipsos , що завершилося 21 квітня.

Ключові факти

Близько 42% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента, що нижче за показник 43% в опитуванні, проведеному трьома тижнями раніше, і 47% у перші години після його інавгурації 20 січня.

Інфографіка: Reuters

Три чверті респондентів заявили, що Трампу не слід балотуватися на третій термін – шлях, яким Трамп, за його словами, хотів би піти, хоча Конституція США забороняє йому це робити. Більшість респондентів-республіканців – 53% – заявили, що Трампу не слід балотуватися на третій термін.

Початок президентського терміну Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки указів, які розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи.

Хоча рейтинг схвалення Трампа залишається вищим за рейтинги, що спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа, результати опитування Reuters/Ipsos свідчать про те, що багато американців незадоволені його діями по відношенню до університетів, які він вважає занадто ліберальними, і призначенням себе на посаду голови ради директорів Центра Кеннеді.

Близько 83% з 4306 респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

По низці питань, від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства закону, опитування показало, що американці, які не схвалюють діяльність Трампа, чисельно перевершують тих, хто схвалює по кожному питанню в опитуванні. По імміграції, його найсильнішій сфері підтримки, 45% респондентів схвалили діяльність Трампа, але 46% не схвалили.

Близько 59% респондентів, включаючи третину республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Контекст

Трамп раніше звинувачував Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а його рейтинг начебто вже впав до 4%. 19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському. Пізніше, у період 14 лютого до 4 березня, рівень довіри до Зеленського зріс на 10% до 67%, порівняно із результатами попереднього опитування, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29% (раніше – 37%), свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології .

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, який його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

14 квітня Трамп звинуватив Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у розв’язанні війни. Того самого дня він додав, що конфлікт в Україні став наслідком «некомпетентності» трьох лідерів, додавши до цього списку президента РФ Володимира Путіна.