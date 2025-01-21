Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» змагатиметься за головну нагороду Берлінале. Це перша українська стрічка в основному конкурсі з 1997 року

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай «Стрічка часу» покажуть в основній конкурсній програмі 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю , стало відомо з програми Берлінале . Стрічок з України не було у програмі більш як 25 років, зазначили співпродюсери фільму, громадська спілка «Освіторія».

Ключові факти

«Стрічка часу» – це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу Берлінале. Востаннє в основній програмі фестивалю показали фільм Кіри Муратової «Три історії».

Фільм «розповідає про українські школи в період повномасштабної війни. Героями стрічки стали учні та працівники шкіл із Харкова, Запоріжжя, Києва, Одеси, Миколаєва, Бучі та інших українських міст.

Найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині – за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи, пише «Суспільне».

Ідею фільму запропонувала громадська спілка «Освіторія», яка виступила виконавчим продюсером стрічки. Картину знято на приватні кошти в копродукції з кінокомпаніями з Люксембурга, Нідерландів і Франції, йдеться на сайті «Освіторії». Виробник фільму – студія 2Brave Productions.

На міжнародному ринку фільм просуває піарниця Клавдія Томассіні, яка працювала зі стрічкою «20 днів в Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

«Стрічка часу» – це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу Берлінале

Контекст

75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 13 по 23 лютого 2025 року. Головою журі основного конкурсу стане режисер Тодд Гейнс.

«Стрічка часу» – другий повнометражний фільм Катерини Горностай на Берлінале. Її перша ігрова стрічка «Стоп-земля» отримала нагороду в програмі Берлінале Generation 14+ у 2021 році. У 2023-му фільм переміг у номінації «Найкращий фільм» національної кінопремії «Золота дзиґа» і здобув відзнаки у ще 11 номінаціях.