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Фільм Катерини Горностай «Стрічка часу» змагатиметься за головну нагороду Берлінале. Це перша українська стрічка в основному конкурсі з 1997 року

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай «Стрічка часу» покажуть в основній конкурсній програмі 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, стало відомо з програми Берлінале. Стрічок з України не було у програмі більш як 25 років, зазначили співпродюсери фільму, громадська спілка «Освіторія».

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ключові факти

  • «Стрічка часу» – це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу Берлінале. Востаннє в основній програмі фестивалю показали фільм Кіри Муратової «Три історії».
  • Фільм «розповідає про українські школи в період повномасштабної війни. Героями стрічки стали учні та працівники шкіл із Харкова, Запоріжжя, Києва, Одеси, Миколаєва, Бучі та інших українських міст.
  • Найтрагічнішим епізодом фільму є похорон у місті Ромни на Сумщині – за два дні до того школу знищив прямим влучанням російський дрон, що забрав життя директорки, заступниці, бібліотекаря і секретарки школи, пише «Суспільне».
  • Ідею фільму запропонувала громадська спілка «Освіторія», яка виступила виконавчим продюсером стрічки. Картину знято на приватні кошти в копродукції з кінокомпаніями з Люксембурга, Нідерландів і Франції, йдеться на сайті «Освіторії». Виробник фільму – студія 2Brave Productions.
  • На міжнародному ринку фільм просуває піарниця Клавдія Томассіні, яка працювала зі стрічкою «20 днів в Маріуполі» режисера Мстислава Чернова.

«Стрічка часу» – це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу Берлінале

Контекст

75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 13 по 23 лютого 2025 року. Головою журі основного конкурсу стане режисер Тодд Гейнс.

«Стрічка часу» – другий повнометражний фільм Катерини Горностай на Берлінале. Її перша ігрова стрічка «Стоп-земля» отримала нагороду в програмі Берлінале Generation 14+ у 2021 році. У 2023-му фільм переміг у номінації «Найкращий фільм» національної кінопремії «Золота дзиґа» і здобув відзнаки у ще 11 номінаціях.

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