Большинство (59%) микро-, малых и средних предприятий в Украине уже сейчас нуждаются в долгосрочном финансировании, но лишь 6% видят достаточное количество кредитных возможностей. Основные препятствия – высокие ставки, требования к залогу и сложность процедур, свидетельствуют результаты исследования Ukrsibbank BNP Paribas Group совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией.

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Исследование показало, что спрос на финансирование среди МСБ высок: 59% ищут долгосрочные средства, 40% – краткосрочные. В то же время 38% респондентов назвали кредитование сложным, еще 14% – полностью недоступным.

Основными барьерами бизнес называет высокие процентные ставки (67%), залоговые требования (43%), сложные процедуры (31%) и отсутствие соответствующих продуктов (26%). Несмотря на это, 44% предприятий не пользуются никакими кредитными программами, а более трети вообще не привлекают внешние средства.

Самыми популярными программами остаются кредиты на оборотные средства (25%), госпрограмма «5-7-9%» (21%) и беззалоговые овердрафты (17%).

При этом предприниматели стремятся к цифровизации – 68% хотят оформлять кредиты онлайн. Также 83% ищут кредиты без залога, но только 18% готовы предоставить его безусловно.

В 2025 году бизнес больше всего заинтересован в кредитах на оборотные средства, участии в программах международных институций и продолжении «5-7-9%». В то же время 24% не планируют привлекать финансирование в следующем году. Относительно ESG-принципов, то треть компаний частично их внедряют, но 23% не понимают их содержания.

Исследование также показало низкую осведомленность о документарных финансовых инструментах: 62% не знают, как работают банковские гарантии или аккредитивы, и только 18% используют их на практике. Спрос на такие инструменты есть: у 25% предприятий есть нужды, которые могли бы ими покрыть.

Справка

Опрос проводился с 22 мая по 9 июня 2025 года, участие в нем приняли 110 участников проекта Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации (физические лица – предприниматели).

Среди участников опроса 29% работают менее пяти лет, 20% – от пяти до 10 лет, 32% – от 10 до 20 лет, 19% – от 20 лет и старше. 49% респондентов – это ФЛП третьей группы, 37% – ФЛП второй группы. 40% представляют Киев и Киевскую область.