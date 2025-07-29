Більшість (59%) мікро-, малих і середніх підприємств в Україні уже зараз потребують довгострокового фінансування, але лише 6% бачать достатню кількість кредитних можливостей. Основні перепони – високі ставки, вимоги до застави та складність процедур, свідчать результати дослідження Ukrsibbank BNP Paribas Group спільно з Європейською Бізнес Асоціацією.

Деталі

Дослідження показало, що попит на фінансування серед МСБ високий: 59% шукають довгострокові кошти, 40% – короткострокові. Водночас 38% респондентів назвали кредитування складним, ще 14% – повністю недоступним.

Основними бар’єрами бізнес називає високі відсоткові ставки (67%), вимоги застави (43%), складні процедури (31%) і відсутність відповідних продуктів (26%). Попри це, 44% підприємств не користуються жодними кредитними програмами, а понад третина взагалі не залучають зовнішніх коштів.

Найпопулярнішими програмами залишаються кредити на обігові кошти (25%), держпрограма «5-7-9%» (21%) та беззаставні овердрафти (17%).

При цьому підприємці прагнуть цифровізації – 68% хочуть оформлювати кредити онлайн. Також 83% шукають кредити без застави, але лише 18% готові надати її безумовно.

У 2025 році бізнес найбільше зацікавлений у кредитах на обігові кошти, участі в програмах міжнародних інституцій та продовженні «5-7-9%». Водночас 24% не планують залучати фінансування наступного року. Щодо ESG-принципів, то третина компаній частково їх впроваджують, але 23% не розуміють їх змісту.

Дослідження також показало низьку обізнаність щодо документарних фінансових інструментів: 62% не знають, як працюють банківські гарантії чи акредитиви, і лише 18% використовують їх на практиці. Попит на такі інструменти є: 25% підприємств мають потреби, які могли б ними покрити.

Довідка

Опитування проводилося з 22 травня до 9 червня 2025 року, участь у ньому взяли 110 учасників проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації (фізичні особи – підприємці).

Серед учасників опитування 29% працюють менше п’яти років, 20% – від п’яти до 10 років, 32% – від 10 до 20 років, 19% – від 20 років та більше. 49% респондентів – це ФОП третьої групи, 37% – ФОП другої групи. 40% репрезентують Київ та Київську область.