Американская фриланс-платформа Toptal приобрела украинский стартап YouTeam

Украинскую платформу YouTeam для найма ІТ-специалистов приобрел американский фриланс-сервис Toptal. Об этом сообщил соучредитель и исполнительный глава YouTeam Юрий Рифяк в Linkedin.

Ключевые факты

Украинский рекрутинговый сервис Youteam поглотила американская компания по поиску фрилансеров Toptal.

Сумму сделки стороны не разглашают. «Для нас большая честь присоединиться к легенде, которая навсегда изменила индустрию талантов», – написал соучредитель и исполнительный председатель YouTeam Юрий Рифяк в Linkedin.

На счету Youteam – более $765 000 инвестиций. Среди инвесторов – американский венчурный фонд Y Combinator со $120 000, украинские u.ventures – $300 000 и Digital Future – $345 000.

К раунду также присоединялись ангельские инвесторы: соучредитель сервисной ІТ-компании Intellias Михаил Пузраков и основатель продуктовой Netpeak Group Артем Бородатюк, по данным Crunchbase.

На момент сделки в Youteam работает 35 специалистов. Компания имеет более 250 клиентов: две компании из списка Fortune 1000 и более 50 компаний из портфеля Y Combinator, свидетельствуют данные на сайте стартапа.

Контекст

Основанная в 2017 году, Youteam разрабатывает маркетплейс для найма удаленных технических специалистов, соединяющих компании с инженерами по всему миру, в основном в Европе и Латинской Америке. Ее клиенты – интернет-биржа linx, платформа медицинских данных H1, финтех-стартап STRATFi и др., свидетельствуют данные на сайте Youteam.

Toptal – основанная в 2010-м платформа для найма фрилансеров, ищет специалистов в сферах разработки, дизайна, финансов, управления проектами и т.д. Компания работает без физического офиса, имея более 500 сотрудников в более чем 60 странах.

Клиенты Toptal – американская ІТ-компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) и фармацевтическая Pfizer. Годовая выручка компании – $200 млн, а общий объем платежей – $4 млрд, свидетельствуют данные в описании профиля Toptal в X.