Генеральный директор соцсети Х Линда Яккарино уходит с должности. Об этом она написала на своей странице в соцсети 9 июля. Илон Маск в ответ поблагодарил Яккарино за ее вклад в работу платформы.

Подробности

Яккарино покидает должность после двух лет работы во главе компании. Причину своей отставки она не назвала.

«Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение Х, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающуюся миссию этой компании», – написала она.

Яккарино поблагодарила Маска за то, что «он доверил мне защиту свободы слова, трансформацию компании и превращение Х в приложение для всего».

Как пишет NYT, Яккарино до последнего времени защищала Маска перед рекламодателями и пользователями. Импульсивность миллиардера усложняла работу гендиректора: он резко отвечал рекламодателям, что не изменит своего поведения, конфликтовал с правительствами из-за удаления аккаунтов в соцсетях и переименовал Twitter в X, уничтожив известный бренд.

Контекст

Илон Маск нанял Яккарино в июне 2023 года, чтобы вернуть рекламодателей на платформу после того, как многие из них сократили свои расходы на платформу. Ранее Яккарино была руководителем отдела рекламы в NBCUniversal.

В прошлом году X получила новый толчок после победы Трампа на выборах. Благодаря усилиям Яккарино и близости Маска к президенту некоторые рекламодатели вернулись на платформу.