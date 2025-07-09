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Гендиректор соцсети Х Линда Яккарино уходит с должности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Линда Яккарино /Getty Images

Линда Яккарино Фото Getty Images

Генеральный директор соцсети Х Линда Яккарино уходит с должности. Об этом она написала на своей странице в соцсети 9 июля. Илон Маск в ответ поблагодарил Яккарино за ее вклад в работу платформы.

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Подробности

  • Яккарино покидает должность после двух лет работы во главе компании. Причину своей отставки она не назвала.
  • «Когда мы с Илоном Маском впервые обсудили его видение Х, я поняла, что это будет уникальная возможность реализовать выдающуюся миссию этой компании», – написала она.
  • Яккарино поблагодарила Маска за то, что «он доверил мне защиту свободы слова, трансформацию компании и превращение Х в приложение для всего».
  • Как пишет NYT, Яккарино до последнего времени защищала Маска перед рекламодателями и пользователями. Импульсивность миллиардера усложняла работу гендиректора: он резко отвечал рекламодателям, что не изменит своего поведения, конфликтовал с правительствами из-за удаления аккаунтов в соцсетях и переименовал Twitter в X, уничтожив известный бренд.

Контекст

Илон Маск нанял Яккарино в июне 2023 года, чтобы вернуть рекламодателей на платформу после того, как многие из них сократили свои расходы на платформу. Ранее Яккарино была руководителем отдела рекламы в NBCUniversal.

В прошлом году X получила новый толчок после победы Трампа на выборах. Благодаря усилиям Яккарино и близости Маска к президенту некоторые рекламодатели вернулись на платформу.

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