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GlobalLogic назначил новой главой европейского региона украинку Юлию Штукатурову

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Юлия Штукатурова /GlobalLogic

Юлия Штукатурова Фото GlobalLogic

Компания GlobalLogic, входящая в Hitachi Group, объявила о смене руководства в Европе. Юлия Штукатурова, лидер с более чем 17-летним опытом в GlobalLogic и эксперт в области технологий, с 1 мая заняла должность руководителя европейского региона, говорится в сообщении компании.

Подробности

  • У Юлии Штукатуровой есть научная степень кандидата наук в области математического моделирования и вычислительных методов.
  • На протяжении своей карьеры она фокусировалась на цифровой трансформации, стратегиях развития бизнеса и эволюции медиа, телекоммуникационной и энергетической отраслей, отметила GlobalLogic.
  • «Наши приоритеты в Европе остаются четкими: углублять присутствие на местном рынке и создавать новые возможности для наших инженерных талантов», – прокомментировала свое назначение Штукатурова.
  • Переход в должность вступил в силу 1 мая.

Контекст

Сервисная GlobalLogic – компания группы Hitachi, создающая IT-продукты по заказу. Компания предоставляет услуги разным отраслям промышленности, среди которых автомобилестроение, телекоммуникации, медицинская сфера, розничная торговля, медиа и другие.

В 2019 году GlobalLogic заявила об объединении 13 локальных центров разработки в Украине, Польше, Словакии и Хорватии в единую структуру.

В Украине компания имеет чуть более 6000 специалистов, по данным DOU на июль 2024-го.

В 2024-м выручка GlobalLogic выросла на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однако прибыль снизилась почти на 28%, до 653 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.

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