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Выручка крупнейших IT-компаний в Украине падает второй год подряд. Но доходы растут. Кто потерял и заработал больше всего?

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

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В 2024-м выручка большинства крупных IT-компаний, разрабатывающих софт по заказу, просела. Зато их прибыль выросла. В чем причина?

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Одни из крупнейших в Украине IT-компаний Luxoft, Ciklum и Infopulse в 2024 году получили наименьшую за три военных года выручку, согласно YouControl. Существенное проседание в Ciklum – на 15,6% меньше, чем в 2023 году. Intellias, которая была единственной сервисной компанией, чья выручка выросла в 2023-м, на этот раз просела больше всего – на 24,3%.

«В 2024 году стало ясно, что ситуация на IТ-рынке – это не короткий кризис, а новая реальность», – пишет в колонке для Forbes Ukraine старший вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский. Мировой спрос на IT-решения продолжил падать. На украинские компании также оказывает влияние война, из-за чего клиенты отказываются отдавать сюда разработку.

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