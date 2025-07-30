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GlobalLogic с начала года привлекла 15 клиентов в Европе. Девять новых проектов ведут украинские команды

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Юлия Штукатурова /GlobalLogic

Юлия Штукатурова Фото GlobalLogic

GlobalLogic, входящая в состав Hitachi Group, в первом квартале 2025 года привлекла 15 новых клиентов в Европе, из которых девять обслуживают украинские специалисты. Об этом во время визита во Львов рассказала руководитель европейского региона компании Юлия Штукатурова.

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Подробности

  • Украина генерирует более 50% региональной выручки компании GlobalLogic и остается ее крупнейшим европейским хабом, говорит Штукатурова.
  • По ее словам, несмотря на войну, финансовые результаты украинского подразделения остаются на уровне 2021 года, а эффективность команд – на довоенном уровне.
  • В фокусе развития компании – индустрии автомобилестроения, здравоохранения, телекоммуникаций, промышленности и медиа. Значительную роль в проектах компании играет искусственный интеллект, в частности, во фреймворке VelocityAI, где активно задействованы украинские инженеры, отметила Штукатурова.
  • Компания продолжает инвестировать в развитие команды в Украине и расширение проектного портфеля.
  • Штукатурова посетила Львов с рабочим визитом, на котором обсудила с локальной командой перспективы роста, социальные инициативы и дальнейшую интеграцию украинских инженеров в международные проекты. Она отметила устойчивость украинских команд и их самую высокую вовлеченность среди всех европейских офисов.

Контекст

Сервисная GlobalLogic – компания группы Hitachi, создающая IT-продукты по заказу. Компания предоставляет услуги разным отраслям промышленности, среди которых автомобилестроение, телекоммуникации, медицинская сфера, розничная торговля, медиа и другие.

В 2019 году GlobalLogic заявила об объединении 13 локальных центров разработки в Украине, Польше, Словакии и Хорватии в единую структуру.

В Украине у компании чуть более 6000 специалистов, по данным DOU на июль 2024-го.

В 2024 году выручка GlobalLogic выросла на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однако прибыль снизилась почти на 28%, до 653 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.

Юлия Штукатурова, лидер с более чем 17-летним опытом в GlobalLogic и эксперт в области технологий, с 1 мая заняла должность руководителя европейского региона компании.

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