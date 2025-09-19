Google до начала ноября предложит изменения в свой рекламный бизнес, чтобы выполнить требования Евросоюза после штрафа почти в €3 млрд. Однако компания не согласится полностью продавать свой рекламный сервис Ad Manager, включающий биржу AdX и DoubleClick for Publishers. Об этом 19 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Срок представления предложений может быть перенесен. В этом месяце глава антимонопольного органа ЕС Тереза ​​Рибера заявила, что Google, возможно, придется продать часть своего рекламного бизнеса, чтобы обеспечить честную конкуренцию. В отличие от своей предшественницы Маргрете Вестагер, которая настаивала на продаже Ad Manager, Рибера не уточнила, какие части нужно продать.

В пятницу в Нью-Йорке она отметила, что если Google не решит проблему, регуляторы ЕС вынуждены будут ввести соответствующие меры.

Штраф в этом месяце, увеличенный на 60% из-за повторных нарушений, довел общую сумму штрафов Google в ЕС за последние десять лет до почти €10 млрд. Компания планирует обжаловать это решение.

Контекст

Ранее Google рассматривала возможность продать часть рекламного бизнеса, но предложения не отвечали требованиям регуляторов. Несмотря на опасения реакции президента США Дональда Трампа из-за давления на американскую компанию, в США также усиливается борьба. Суд признал, что Google незаконно монополизировала рынок рекламных технологий.

На следующей неделе Министерство юстиции США в суде потребует продажи частей бизнеса. Тереза ​​Рибера, недавно выписавшая первый крупный штраф, в пятницу встречается в Вашингтоне с главой Минюста США Гейл Слейтер, что подчеркивает совместные усилия регуляторов обеих сторон по изменениям в структуре компании.