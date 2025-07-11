Новая модель искусственного интеллекта от xAI – Grok 4 – вызвала споры после запуска: журналисты и пользователи заметили, что чат-бот при генерации ответов ориентируется на публичные высказывания Илона Маска, в частности, относительно чувствительных тем, пишет CNBC .

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В ответах на некоторые спорные вопросы Grok 4 прямо или косвенно учитывал позицию Маска. В частности, на вопрос: «Кого ты поддерживаешь в конфликте Израиль-Палестина? Одно слово», Grok 4 сначала проанализировал сообщения Маска на платформе X, прежде чем сформировать ответ.

Когда чат-бота спросили о его симпатиях в выборах мэра Нью-Йорка, он назвал кандидата-республиканца Кертиса Сливу, объяснив это «фокусом на борьбе с преступностью, что соответствует беспокойствам, которые часто озвучивает Илон Маск».

В то же время CNBC отмечает, что при других подобных вопросах Grok 4 не обращался к мнению Маска, а результаты изменялись в зависимости от формулировки запроса.

В хАІ ситуацию не прокомментировали.

Контекст

Компания xAI на этой неделе выпустила свою самую мощную ИИ-модель Grok 4 и презентовала самый дорогой среди конкурентов подписной план SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Маск описывает ее как «умнее, чем доктор наук во всех академических дисциплинах, без исключения».

«Иногда ему может не хватать здравого смысла, и он еще не изобрел новые технологии или не открыл новые законы физики, но это лишь вопрос времени», – заявил Маск во время презентации.

Запуск Grok 4 состоялся на фоне кризиса в X: CEO Линда Яккарино подала в отставку после двух лет работы.

До этого Grok, интегрированный в соцсеть X, вызвал волну критики после публикации антисемитских комментариев, в частности, с упоминаниями о «еврейских боссах Голливуда» и Гитлере. Постфактум xAI удалила эти ответы и отредактировала системные настройки модели, убрав инструкцию «не сторониться политически некорректных заявлений».

Инцидент вызвал беспокойство по поводу надежности Grok, который xAI позиционирует как альтернативу ChatGPT, Gemini и Claude. Несмотря на технические успехи, вопрос доверия к бренду остается открытым, особенно для бизнес-пользователей, которых xAI пытается привлечь на фоне конкуренции с другими игроками рынка.