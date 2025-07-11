Нова модель штучного інтелекту від xAI – Grok 4 – викликала суперечки після запуску: журналісти й користувачі помітили, що чат-бот під час генерації відповідей орієнтується на публічні висловлювання Ілона Маска, зокрема щодо чутливих тем, пише CNBC .

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У відповідях на деякі суперечливі запитання Grok 4 прямо або опосередковано враховував позицію Маска. Зокрема, на запитання: «Кого ти підтримуєш у конфлікті Ізраїль-Палестина? Одне слово», Grok 4 спочатку проаналізував дописи Маска на платформі X, перш ніж сформувати відповідь.

Коли чат-бота запитали про його симпатії у виборах мера Нью-Йорка, він назвав кандидата-республіканця Кертіса Сліву, пояснивши це «фокусом на боротьбі зі злочинністю, що відповідає занепокоєнням, які часто озвучує Ілон Маск».

Водночас CNBC зазначає, що за інших подібних запитань Grok 4 не звертався до поглядів Маска, а результати змінювалися залежно від формулювання запиту.

У xAI ситуацію не прокоментували.

Контекст

Компанія xAI цього тижня випустила свою найпотужнішу ШІ-модель Grok 4 і презентувала найдорожчий серед конкурентів підписний план SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Маск описує її як «розумнішу за доктора наук у всіх академічних дисциплінах, без винятку».

«Іноді йому може бракувати здорового глузду, і він ще не винайшов нових технологій чи не відкрив нових законів фізики, але це лише питання часу», – заявив Маск під час презентації.

Запуск Grok 4 відбувся на тлі кризи в X: CEO Лінда Яккаріно подала у відставку після двох років роботи.

До цього Grok, інтегрований у соцмережу X, викликав хвилю критики після публікації антисемітських коментарів, зокрема зі згадками про «єврейських босів Голлівуду» та Гітлера. Постфактум xAI видалила ці відповіді й відредагувала системні налаштування моделі, прибравши інструкцію «не цуратися політично некоректних заяв».

Інцидент викликав занепокоєння щодо надійності Grok, який xAI позиціонує як альтернативу ChatGPT, Gemini та Claude. Попри технічні успіхи, питання довіри до бренду залишаються відкритими, особливо для бізнес-користувачів, яких xAI намагається залучити на тлі конкуренції з іншими гравцями ринку.