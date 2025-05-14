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«Астарта» привлекла $40 млн от IFC для строительства завода по производству соевого концентрата

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

«Астарта» и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение на $40 млн, которые направят на строительство первого в Украине завода по производству соевого протеинового концентрата, сообщает пресс-служба агропромышленного холдинга 14 мая.

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Ключевые факты

  • Ожидается, что проект будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению производительности аграрного сектора и стимулированию экономического роста.
  • «Астарта» отмечает, что первой в Украине запускает производство соевого протеинового концентрата, который является экологически чистой и устойчивой альтернативой рыбной муке, используемой в европейской аквакультуре.
  • Проект предусматривает поддержку местных фермеров путем расширения сети поставщиков «Астарты» и увеличения объемов закупок на внутреннем рынке. Завод также будет производить соевую патоку — побочный продукт переработки, который будет использоваться для биогазовых установок компании.
  • Пакет финансирования включает кредит в размере $27 млн ​​из средств IFC и льготный кредит в размере $13 млн, предоставленный правительством Нидерландов.
  • Финансирование IFC обеспечено гарантиями в рамках Ukraine Investment Framework Европейской комиссии, а также гарантиями правительства Нидерландов в поддержку программы IFC Economic Resilience Action (ERA) для Украины.
  • «Запуская первое в стране производство соевого протеинового концентрата, мы интегрируем наше государство в мировые продовольственные цепи, способствуем экономическому восстановлению, модернизации промышленности и созданию новых рабочих мест», — сказал генеральный директор и учредитель «Астарты» Виктор Иванчик.
  • По его словам, «Астарта» реализует этот проект как часть стратегии устойчивого развития агробизнеса».
  • По оценкам IFC, эта инвестиция благодаря прямому и опосредованному влиянию на экономику будет ежегодно генерировать $680 млн валютной выручки, обеспечивать $116,5 млн вклада в экономику и создавать около 3000 прямых и косвенных рабочих мест.
  • IFC ожидает, что эта инвестиция поможет Украине производить более высокоценную агропродукцию и подниматься вверх цепью добавленной стоимости.

Контекст

«Астарта» – агропромышленный холдинг, являющийся крупнейшим производителем сахара в Украине. Компания имеет шесть сахарных заводов, земельный банк в 220 000 га, молочные фермы с 22 000 голов КРС, маслоэкстракционный завод в Полтавской области, семь элеваторов и биогазовый комплекс.

«Астарта» Виктора Иванчика по итогам 2024-го вчетверо увеличила экспорт сахара, прибыль выросла на 34%, доля экспорта – на 12%. Прибыль «Астарты» по итогам 2024-го выросла на 34%, до €83 млн. Выручка холдинга осталась на уровне 2023-го – €612 млн.

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