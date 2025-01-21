Индийские банки начали блокировать платежи за российскую нефть после санкций США

Индийские банки начали блокировать платежи за российскую нефть из-за ужесточения санкций США. Под ограничения попали более 180 танкеров так называемого теневого флота, компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», страховые фирмы, а также шесть топ-менеджеров нефтегазовых компаний. Об этом пишет EnergyIntel 20 января.

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В 2023 году Россия экспортировала в Индию 1,7 млн ​​баррелей нефти в день, что составляло почти половину всех морских поставок. Новости о санкциях появились именно тогда, когда индийские НПЗ согласовывали закупки на март, что заставило их срочно искать альтернативных поставщиков. По данным Reuters, Индия уже заключила соглашения с поставщиками из Омана и ОАЭ, а также ведет переговоры с Саудовской Аравией и странами Западной Африки.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, попавшие под санкции компании «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» обеспечивали около 20% экспорта российской нефти в Индию. Санкционные танкеры перевозили до 450 000 баррелей нефти ежедневно или четверть от общего объема поставок в страну.

Правительство Индии приняло решение запретить вход в порты для санкционных танкеров после 12 марта – даты завершения переходного периода, определенного Минфином США для завершения сделок с попавшими под санкции субъектами. До этой даты Индия готова принимать танкеры, загруженные до вступления в силу ограничений, сообщал Bloomberg со ссылкой на чиновника в Нью-Дели.

В целом, из-за усиления американских санкций Россия может потерять нефтяной экспорт в объеме до 800 000 баррелей в день, говорят аналитики, что составляет каждый третий баррель, экспортируемый морем, и каждый седьмой баррель из общего экспорта, который Международное энергетическое агентство оценивает в 5 млн баррелей на день.

Контекст

Нефть и газ обеспечивают около половины бюджета России, который используется для финансирования военной агрессии. В 2023 году Кремль получил около $100 млрд от экспорта энергоносителей, остающегося основным источником доходов для ведения войны.

США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, обходивших ограничения при транспортировке российской нефти. По данным Bloomberg, более 100 таких судов прекратили перевозку и больше не доставляют нефть из РФ.

6 января администрация Джо Байдена объявила новые санкции, направленные на «теневой флот» Путина. Цель ограничений – сократить нефтяные доходы России. Как отмечает The Washington Post, в санкционные списки могут быть включены еще около 100 судов. Кроме того, США рассматривают возможность введения полного эмбарго на российскую нефть.

8 января китайская компания Shandong Port Group, один из самых крупных портовых операторов страны, закрыла восточные нефтяные порты для попавших под санкции США танкеров.

10 января США ввели новый пакет санкций, охвативший 183 судна, в основном нефтяные танкеры «теневого флота», а также корабли российских операторов. Ограничения коснулись двух российских страховых компаний – «Ингосстрах» и «Альфастрахование», а также государственной судоходной компании «Совкомфлот». К спискам добавили российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» вместе с их дочерними структурами.