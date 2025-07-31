Державні нафтопереробні компанії Індії припинили закупівлю російської нафти минулого тижня через зменшення знижок цього місяця та попередження президента США Дональда Трампа щодо купівлі нафти у Москви. Про це 31 липня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі, залишається найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. Державні компанії, такі як Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, не зверталися за російською нафтою протягом останнього тижня, пише видання.

Ці компанії зазвичай купують російську нафту на умовах доставки, але перейшли на спотові ринки, де закуповують переважно близькосхідні сорти, як-от нафту Murban з Абу-Дабі, а також західноафриканську нафту.

Приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні переробники контролюють понад 60% загальної переробної потужності країни, яка становить 5,2 млн барелів на день.

Контекст

14 липня Трамп пригрозив запровадженням 100% мит на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе значної мирної угоди з Україною.

Він висловив підтримку пропозиції сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження 500% мита на Росію, але сподівається, що такого заходу вдасться уникнути. Трамп знову висловив розчарування діями президента РФ Путіна, зазначивши, що очікував мирної угоди ще два місяці тому. За його словами, США та НАТО погодили нові постачання зброї Україні, які фінансуватимуть європейські партнери.

Пізніше Трамп пригрозив Індії додатковими санкціями через її співпрацю з Росією в енергетичній і військовій галузях. Він розкритикував Індію за високі мита та складні торговельні бар’єри, звинувативши її у значних закупівлях російської зброї та енергоносіїв, що, на його думку, послаблює міжнародні зусилля проти агресії Кремля. Окрім базового мита у 25%, США планують вводити додаткові штрафи за зв’язки з Росією.