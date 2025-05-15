«Кернел» Андрея Веревского хочет приобрести агрохолдинг ИМК Александра Петрова. Заявление рассмотрит АМКУ

Агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского планирует приобрести агрохолдинг ИМК. Соответствующее заявление рассмотрит Антимонопольный комитет на заседании 15 мая, свидетельствует повестка дня АМКУ. Планы «Кернела» Forbes Ukraine подтвердили два собеседника – один в самой компании, другой – топ-менеджер инвесткомпании.

Подробности

Комитет рассмотрит заявление от 31 марта 2025 года о предоставлении разрешения компании «Кернел Холдинг С.А.» (Люксембург) на приобретение контроля (вместе с компанией «Агровалей Лимитед») над компанией IMC S.A. (Люксембург), сообщил АМКУ.

Планируется заключить акционерное соглашение между компаниями «Кернел Холдинг», «Агровалей Лимитед» и IMC S.A. Это позволит «Кернел Холдинг» получить контроль над ИМК, говорится в сообщении.

Популярне Категория Рейтинги Дата 12 мая 50 лучших работодателей страны

Контекст

В январе этого года компания Веревского Namsen Limited, являющаяся крупнейшим акционером агрохолдинга Kernel Holding S.A., увеличила свою долю до 95,06% акций. В начале 2023 года, имея в распоряжении 38,05% акций, Namsen заявила о планах стать владельцем 100% акций агрохолдинга.

1 мая АМКУ разрешил ООО «Кернел-Трейд» получить контроль над ООО «Керамоблоки-Инвест».

Агрохолдинг ИМК создан в 2007 году бывшим владельцем холдинга «Клуб Сыра» Александром Петровым. До 2017 года компания носила название «Индустриальная молочная компания».

В 2022 году компания ИМК входила в десятку крупнейших агрохолдингов Украины. 120 000 га земельного банка ИМК находятся в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Последние две в 2022 году были под российской оккупацией и до сих пор подвергаются массированным обстрелам со стороны РФ.

В прошлом году ИМК, мажоритарным владельцем которой является Александр Петров, впервые за время полномасштабного вторжения вышла на прибыль: холдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в прошлом году. Выручка выросла почти в 1,5 раза, до $140,8 млн.

ИМК выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник на 120 000 га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Пшеницу и кукурузу компания реализует украинским и международным трейдерам в порту, подсолнечник – переработчикам на внутреннем рынке. В этом году компания планирует снизить объемы экспорта на 27%, до 800 000 т.

Летом 2024-го в компании произошли кадровые изменения: занимавший должность СЕО с 2013 года Алекс Лисситса стал главой совета директоров, а операционный директор Александр Вержиховский стал СЕО компании.