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«Кернел» Андрея Веревского хочет приобрести агрохолдинг ИМК Александра Петрова. Заявление рассмотрит АМКУ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского планирует приобрести агрохолдинг ИМК. Соответствующее заявление рассмотрит Антимонопольный комитет на заседании 15 мая, свидетельствует повестка дня АМКУ. Планы «Кернела» Forbes Ukraine подтвердили два собеседника – один в самой компании, другой – топ-менеджер инвесткомпании.

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Подробности

  • Комитет рассмотрит заявление от 31 марта 2025 года о предоставлении разрешения компании «Кернел Холдинг С.А.» (Люксембург) на приобретение контроля (вместе с компанией «Агровалей Лимитед») над компанией IMC S.A. (Люксембург), сообщил АМКУ.
  • Планируется заключить акционерное соглашение между компаниями «Кернел Холдинг», «Агровалей Лимитед» и IMC S.A. Это позволит «Кернел Холдинг» получить контроль над ИМК, говорится в сообщении.

Контекст

В январе этого года компания Веревского Namsen Limited, являющаяся крупнейшим акционером агрохолдинга Kernel Holding S.A., увеличила свою долю до 95,06% акций. В начале 2023 года, имея в распоряжении 38,05% акций, Namsen заявила о планах стать владельцем 100% акций агрохолдинга.

1 мая АМКУ разрешил ООО «Кернел-Трейд» получить контроль над ООО «Керамоблоки-Инвест».

Агрохолдинг ИМК создан в 2007 году бывшим владельцем холдинга «Клуб Сыра» Александром Петровым. До 2017 года компания носила название «Индустриальная молочная компания».

В 2022 году компания ИМК входила в десятку крупнейших агрохолдингов Украины. 120 000 га земельного банка ИМК находятся в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Последние две в 2022 году были под российской оккупацией и до сих пор подвергаются массированным обстрелам со стороны РФ.

В прошлом году ИМК, мажоритарным владельцем которой является Александр Петров, впервые за время полномасштабного вторжения вышла на прибыль: холдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в прошлом году. Выручка выросла почти в 1,5 раза, до $140,8 млн.

ИМК выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник на 120 000 га в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Пшеницу и кукурузу компания реализует украинским и международным трейдерам в порту, подсолнечник – переработчикам на внутреннем рынке. В этом году компания планирует снизить объемы экспорта на 27%, до 800 000 т.

Летом 2024-го в компании произошли кадровые изменения: занимавший должность СЕО с 2013 года Алекс Лисситса стал главой совета директоров, а операционный директор Александр Вержиховский стал СЕО компании.

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