Китай будет покупать у Украины рыбу и горох

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Китай подписали соглашение, которое позволит поставлять в эту страну рыбу и горох. Об этом сообщила пресс-служба министерства 6 марта.

Подробности

Подписанные документы устанавливают ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставке двух ключевых категорий украинской продукции: водных продуктов дикого вылова (рыбы и морепродуктов, выловленных в природных водоемах) и гороха.

Ожидается, что уже в ближайшее время украинские компании смогут начать экспорт в Китай, соблюдая новые стандарты.

Контекст

Производство гороха в Украине демонстрирует стабильную динамику. По данным Минагрополитики, в 2023/2024 маркетинговом году оно составляло 409 000 т, а в 2024/2025 прогнозируется на уровне 476 000 т. Основными рынками сбыта остаются Турция, Индия, Италия, Малайзия, ОАЭ, а также Китай, демонстрирующий высокие темпы роста закупок.

Внутренний промышленный вылов рыбы в 2024 году составил 11 900 т, что на 6,2% больше, чем в 2023-м. Вылов за пределами юрисдикции Украины вырос почти в два раза – до 19 900 т. Экспортная стоимость рыбной продукции за год выросла на 80,3% и достигла $56,3 млн.