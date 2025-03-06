Китай купуватиме в України рибу та горох

Міністерство аграрної політики та продовольства України і Китай підписали угоду, яка дасть можливість постачати до цієї країни рибу та горох. Про це повідомила пресслужба міністерства 6 березня.

Деталі

Підписані документи встановлюють ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання двох ключових категорій української продукції: водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах) та гороху.

Очікується, що вже найближчим часом українські компанії зможуть розпочати експорт до Китаю, дотримуючись нових стандартів.

Контекст

Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. За дами Мінагрополітики, у 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 000 т, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 000 т. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році становив 11 900 т, що на 6,2% більше, ніж у 2023-му. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19 900 т. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла $56,3 млн.