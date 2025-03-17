Китай представил план «активного стимулирования потребления». Что он предполагает

Китайское правительство представило план «активного стимулирования потребления», чтобы преодолеть слабую уверенность граждан и дефляционное давление во второй экономике мира, сообщило 17 марта государственное агентство Xinhua.
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Подробности
- Цель плана – расширить внутренний спрос, повысить покупательную способность граждан и уменьшить их финансовую нагрузку. Для этого Пекин планирует увеличивать доходы населения, улучшать потребительскую среду и создавать более «качественное предложение товаров и услуг», отметило агентство.
- Документ поделен на восемь разделов. Он включает рост зарплат, поддержку занятости, развитие фондового рынка, создание новых финансовых продуктов для инвесторов, а также использование имущества крестьян, например, через аренду или кооперативы.
- План уделяет внимание традиционным секторам, таким как недвижимость и автотранспорт, а также новым направлениям, например, искусственному интеллекту, экономике полета на малых высотах (дроны и другие летательные аппараты) и туризму для пожилых людей.
- Китай планирует ускорить внедрение технологий, таких как автономное вождение, носимые гаджеты, робототехника и 3D-печать, чтобы стимулировать новые сферы потребления.
- Мероприятия учитывают региональные особенности. К примеру, регионы с ледово-снежными ресурсами хотят преобразовать в известные центры зимнего туризма. Также планируется расширять безвизовый режим, чтобы привлечь иностранных туристов.
- В то же время конкретных данных о бюджетных расходах китайские власти не озвучили.
Контекст
Розничные продажи в Китае в январе и феврале выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. В то же время цены на новые дома снизились, а потребительские цены в феврале снизились из-за влияния праздника лунного нового года.
Экономика Китая сталкивается с проблемами после окончания локдаунов из-за COVID-19 более двух лет назад. Домохозяйства стали более осторожными в расходах, а рынок недвижимости замедляется уже четвертый год из-за политики правительства по уменьшению долговой нагрузки. Это усилило призывы китайских экономистов поддержать внутренний спрос.
В 2024 году китайская экономика в течение нескольких месяцев страдала от дефляционного давления на фоне спада на рынке недвижимости, что побудило правительство объявить в сентябре о денежно-кредитном стимулировании, а в ноябре – о фискальных мерах, направленных преимущественно на сокращение задолженности местных органов власти. В декабре Китай впервые за 14 лет смягчил денежно-кредитную политику.
Пекин ранее сосредотачивался на развитии промышленности, но теперь китайский лидер Си Цзиньпин призывает сместить акцент на стимулирование потребления, отметила FT. Аналитики, в частности Лин Сун из ING, считают, что новый план может помочь Китаю перейти к модели экономического роста, ориентированной на потребление. Однако эксперты, например Сюй Ченган из Стэнфордского университета, отмечают, что власти признают серьезность ситуации, но конкретных шагов для стимулирования спроса пока недостаточно.
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