Китай представив план «активного стимулювання споживання». Що він передбачає

Деталі

Мета плану – розширити внутрішній попит, підвищити купівельну спроможність громадян і зменшити їхнє фінансове навантаження. Для цього Пекін планує збільшувати доходи населення, покращувати споживче середовище та створювати «якіснішу пропозицію товарів і послуг», зазначило агентство.

Документ поділений на вісім розділів. Він охоплює зростання зарплат, підтримку зайнятості, розвиток фондового ринку, створення нових фінансових продуктів для інвесторів, а також використання майна селян, наприклад, через оренду чи кооперативи.

План приділяє увагу традиційним секторам, як-от нерухомість і автотранспорт, а також новим напрямам, наприклад, штучному інтелекту, економіці польоту на малих висотах (дрони та інші літальні апарати) і туризму для літніх людей.

Китай планує пришвидшити впровадження технологій, таких як автономне водіння, носимі гаджети, робототехніка та 3D-друк, щоб стимулювати нові сфери споживання.

Заходи враховують регіональні особливості. Наприклад, регіони з льодово-сніговими ресурсами хочуть перетворити на відомі центри зимового туризму. Також планують розширювати безвізовий режим, щоб залучити іноземних туристів.

Водночас конкретних даних про бюджетні витрати китайська влада не озвучила.

Контекст

Роздрібні продажі в Китаї у січні та лютому зросли на 4% порівняно з минулим роком, перевищивши прогнози аналітиків, свідчать дані Національного бюро статистики. Водночас ціни на нові будинки знизилися, а споживчі ціни в лютому знизилися через вплив свята місячного нового року.

Економіка Китаю стикається з проблемами після закінчення локдаунів через Covid-19 понад два роки тому. Домогосподарства стали обережнішими у витратах, а ринок нерухомості сповільнюється вже четвертий рік через політику уряду щодо зменшення боргового навантаження. Це посилило заклики китайських економістів підтримати внутрішній попит.

У 2024 році китайська економіка протягом кількох місяців страждала від дефляційного тиску на тлі спаду на ринку нерухомості, що спонукало уряд оголосити у вересні про грошово-кредитне стимулювання, а в листопаді – про фіскальні заходи, спрямовані переважно на скорочення заборгованості місцевих органів влади. У грудні Китай вперше за 14 років помʼякшив грошово-кредитну політику.

Пекін раніше зосереджувався на розвитку промисловості, але тепер китайський лідер Сі Цзіньпін закликає змістити акцент на стимулювання споживання, зазначила FT. Аналітики, зокрема Лін Сун із ING, вважають, що новий план може допомогти Китаю перейти до моделі економічного зростання, орієнтованої на споживання. Однак експерти, як-от Сюй Ченган зі Стенфордського університету, зазначають, що влада визнає серйозність ситуації, але конкретних кроків для стимулювання попиту поки недостатньо.