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Китай остановил экспортные ограничения на товары двойного назначения и редкоземельные металлы для американских компаний

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Китай приостановил запрет на экспорт товаров двойного назначения 28 американским компаниям на 90 дней, пишет Bloomberg. Шаг последовал за соглашением Китая и США о временном снижении пошлин, взимаемых с продукции друг друга.

Китай использует редкоземельные металлы в качестве оружия в торговой войне с Трампом.

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Ключевые факты

  • Заявление Министерства торговли Китая приостанавливает на 90 дней действие ограничений, введенных Пекином в заявлениях от 4 и 9 апреля, запрещающих экспорт так называемых товаров двойного назначения в общей сложности 28 субъектам США.
  • Хотя в последнем заявлении не упоминались конкретные товары или продукты, семь видов редкоземельных металлов отдельно были названы товарами двойного назначения и подлежат экспортному контролю.
  • Согласно заявлению, экспортерам товаров, которые могут быть использованы в военных целях, разрешено подавать заявки на экспортные лицензии в Министерство торговли в течение 90 дней.
  • Министерство торговли также прекращает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении 17 американских компаний, говорится в другом заявлении министерства, опубликованном 14 мая.

Контекст

Две крупнейшие экономики мира согласились на таможенное перемирие, при этом США снизили свои совокупные пошлины в 145% на большую часть китайского импорта до 30% на 90 дней. Китай согласился сократить свои 125-процентные пошлины на товары США до 10% и отменить другие контрмеры, предпринятые против США со 2 апреля.

Китай снял запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в торговых переговорах с США, в результате которых пошлины с обеих сторон были временно снижены. Однако возобновление поставок самолетов может оказаться недолгим, если таможенная война не будет решена в течение трехмесячной паузы.

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