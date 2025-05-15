Китай остановил экспортные ограничения на товары двойного назначения и редкоземельные металлы для американских компаний

Китай приостановил запрет на экспорт товаров двойного назначения 28 американским компаниям на 90 дней, пишет Bloomberg. Шаг последовал за соглашением Китая и США о временном снижении пошлин, взимаемых с продукции друг друга.

Китай использует редкоземельные металлы в качестве оружия в торговой войне с Трампом.