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Китайська Z.ai представила ШІ-модель на чипах Nvidia, яка дешевша за DeepSeek

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Китайський стартап Z.ai (раніше – Zhipu) представив нову модель штучного інтелекту GLM-4.5. Вона працює на дешевших потужностях, є відкритою для розробників, а в обслуговуванні коштує менше, ніж модель DeepSeek, пише CNBC. Z.ai – одна з компаній, яку США нещодавно внесли до санкційного списку через занепокоєння зростанням китайських технологій у сфері ШІ.

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Деталі

  • GLM-4.5 побудована за принципом «агентного» ШІ: модель сама ділить складні завдання на підзавдання для точнішого виконання, і є повністю відкритою для розробників.
  • Її продуктивність досягається з використанням лише восьми чипів Nvidia H20 – спеціальної моделі, дозволеної до експорту в Китай. Компанія заявила, що вже має достатньо обчислювальних потужностей і не планує докуповувати додаткові чипи.
  • Вартість навчання моделі не розголошується, проте її обіцяють оприлюднити згодом. 
  • GLM-4.5 має удвічі менший розмір, ніж флагманська модель DeepSeek, що ще більше знижує вартість її експлуатації.
  • Z.ai встановила конкурентні тарифи на використання моделі: $0,11 за мільйон вхідних токенів і $0,28 за мільйон вихідних токенів. Для порівняння, модель DeepSeek R1 коштує $0,14 за вхідні токени та $2,19 за вихідні, а новий Kimi K2 від Moonshot – $0,15 і $2,50 відповідно. Така цінова політика робить GLM-4.5 однією з найдоступніших моделей на ринку і дозволяє китайським компаніям активніше конкурувати з лідерами глобального ринку ШІ.

Контекст

Китайські технологічні гіганти продовжують розвивати власні моделі ШІ: Moonshot (за підтримки Alibaba) випустив Kimi K2, Tencent – HunyuanWorld-1.0, а Alibaba – Qwen3-Coder для програмування.

Z.ai залучила понад $1,5 млрд інвестицій від таких гравців, як Alibaba, Tencent, Qiming Venture Partners, а також фондів з Ханчжоу та Ченду. Компанія готується до IPO в регіоні Великого Китаю.

За даними FT, адміністрація Дональда Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю, щоб не зашкодити перемовинам із Пекіном і забезпечити зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього року. Це викликало критику з боку частини американських безпекових кіл.

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