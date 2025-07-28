Китайський стартап Z.ai (раніше – Zhipu) представив нову модель штучного інтелекту GLM-4.5. Вона працює на дешевших потужностях, є відкритою для розробників, а в обслуговуванні коштує менше, ніж модель DeepSeek, пише CNBC . Z.ai – одна з компаній, яку США нещодавно внесли до санкційного списку через занепокоєння зростанням китайських технологій у сфері ШІ.

Деталі

GLM-4.5 побудована за принципом «агентного» ШІ: модель сама ділить складні завдання на підзавдання для точнішого виконання, і є повністю відкритою для розробників.

Її продуктивність досягається з використанням лише восьми чипів Nvidia H20 – спеціальної моделі, дозволеної до експорту в Китай. Компанія заявила, що вже має достатньо обчислювальних потужностей і не планує докуповувати додаткові чипи.

Вартість навчання моделі не розголошується, проте її обіцяють оприлюднити згодом.

GLM-4.5 має удвічі менший розмір, ніж флагманська модель DeepSeek, що ще більше знижує вартість її експлуатації.

Z.ai встановила конкурентні тарифи на використання моделі: $0,11 за мільйон вхідних токенів і $0,28 за мільйон вихідних токенів. Для порівняння, модель DeepSeek R1 коштує $0,14 за вхідні токени та $2,19 за вихідні, а новий Kimi K2 від Moonshot – $0,15 і $2,50 відповідно. Така цінова політика робить GLM-4.5 однією з найдоступніших моделей на ринку і дозволяє китайським компаніям активніше конкурувати з лідерами глобального ринку ШІ.

Контекст

Китайські технологічні гіганти продовжують розвивати власні моделі ШІ: Moonshot (за підтримки Alibaba) випустив Kimi K2, Tencent – HunyuanWorld-1.0, а Alibaba – Qwen3-Coder для програмування.

Z.ai залучила понад $1,5 млрд інвестицій від таких гравців, як Alibaba, Tencent, Qiming Venture Partners, а також фондів з Ханчжоу та Ченду. Компанія готується до IPO в регіоні Великого Китаю.

За даними FT, адміністрація Дональда Трампа зупинила запровадження нових обмежень на експорт технологій до Китаю, щоб не зашкодити перемовинам із Пекіном і забезпечити зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном цього року. Це викликало критику з боку частини американських безпекових кіл.