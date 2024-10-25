Компания украинского бизнесмена Олега Крота покупает обанкротившегося польского производителя тракторов Ursus

Польская компания MI Crow, соучредителем которой является украинский бизнесмен Олег Крот, выиграла конкурс по продаже обанкротившегося производителя тракторов Ursus, пишет местное профильное издание Tygodnik Poradnik Rolniczy. Раскрытие предложений состоялось 24 октября, MI Crow предложила за производственные мощности завода 74 млн злотых (около $18 млн).
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Подробности
- Это был третий конкурс. На предыдущих двух не было претендента на активы Ursus. В итоге цена лота снизилась на 40% – до 74 млн злотых.
- MI Crow приобрела производственные мощности и недвижимость в Добром Городе, Люблине, Закрочиме и Бядашке, документацию на научно-исследовательские проекты Ursus, машины и оборудование, склады и право на использование торговой марки Ursus.
- MI Crow с уставным капиталом 50 000 злотых создана 1 июля 2024 года. Ее основатели – Божена Гловацкая и Олег Крот, также являющийся президентом компании, свидетельствуют данные польского судебного реестра.
- Новый владелец сейчас работает над подробным планом деятельности Ursus после поглощения, сообщила в комментарии изданию Гловацкая. «Вероятно, на следующей неделе президент Олег Крот приедет в Люблин и Добрый Город, чтобы встретиться с коллективом и представить планы развития Ursus», – сообщила она.
Контекст
Олег Крот вместе с бизнес-партнером Юрием Лазебниковым являются основателями украинского IT-холдинга Techiia, состоящего из полутора десятка бизнесов.
За 14 лет они построили удивительно пестрый холдинг. В нем сосуществуют киберспортивные арены в Киеве и Лос-Анджелесе, строительство дата-центров и майнинговых ферм, аутсорс и очень разноплановый портфель стартапов.
По консервативной оценке Forbes, стоимость этого бизнеса – около $300 млн. Крот с Лазебниковым говорят о $800 млн. Это повышает их шансы попасть в сотню самых богатых украинцев. Из чего состоит Techiia и какие у нее проблемы, читайте в материале Forbes Ukraine.
Польское предприятие Ursus основано в Варшаве в 1893 году. Он считается старейшим производителем сельхозтехники в стране. С 2016 года продажи тракторов начали сокращаться, в 2020-м компания отчитывалась об убытках, а в 2021 году Ursus был признан банкротом.
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