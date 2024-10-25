Компания украинского бизнесмена Олега Крота покупает обанкротившегося польского производителя тракторов Ursus

Польская компания MI Crow, соучредителем которой является украинский бизнесмен Олег Крот , выиграла конкурс по продаже обанкротившегося производителя тракторов Ursus, пишет местное профильное издание Tygodnik Poradnik Rolniczy . Раскрытие предложений состоялось 24 октября, MI Crow предложила за производственные мощности завода 74 млн злотых (около $18 млн).

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Это был третий конкурс. На предыдущих двух не было претендента на активы Ursus. В итоге цена лота снизилась на 40% – до 74 млн злотых.

MI Crow приобрела производственные мощности и недвижимость в Добром Городе, Люблине, Закрочиме и Бядашке, документацию на научно-исследовательские проекты Ursus, машины и оборудование, склады и право на использование торговой марки Ursus.

MI Crow с уставным капиталом 50 000 злотых создана 1 июля 2024 года. Ее основатели – Божена Гловацкая и Олег Крот, также являющийся президентом компании, свидетельствуют данные польского судебного реестра.

Новый владелец сейчас работает над подробным планом деятельности Ursus после поглощения, сообщила в комментарии изданию Гловацкая. «Вероятно, на следующей неделе президент Олег Крот приедет в Люблин и Добрый Город, чтобы встретиться с коллективом и представить планы развития Ursus», – сообщила она.

Контекст

Олег Крот вместе с бизнес-партнером Юрием Лазебниковым являются основателями украинского IT-холдинга Techiia, состоящего из полутора десятка бизнесов.

За 14 лет они построили удивительно пестрый холдинг. В нем сосуществуют киберспортивные арены в Киеве и Лос-Анджелесе, строительство дата-центров и майнинговых ферм, аутсорс и очень разноплановый портфель стартапов.

По консервативной оценке Forbes, стоимость этого бизнеса – около $300 млн. Крот с Лазебниковым говорят о $800 млн. Это повышает их шансы попасть в сотню самых богатых украинцев. Из чего состоит Techiia и какие у нее проблемы, читайте в материале Forbes Ukraine.

Польское предприятие Ursus основано в Варшаве в 1893 году. Он считается старейшим производителем сельхозтехники в стране. С 2016 года продажи тракторов начали сокращаться, в 2020-м компания отчитывалась об убытках, а в 2021 году Ursus был признан банкротом.